¿Miedo al cambio de armario? Este es el secreto para guardar la ropa de invierno sin que ocupe espacio

El aumento de las horas de luz, las buenas temperaturas y los colores primaverales son algunos de los aspectos que nos hacían desear la llegada de la primavera... ¡y ya la tenemos aquí! Esta época del año nos trae muchos cambios positivos, pero también tenemos que saber que todo tiene su lado negativo. La alergia, para aquellos que la sufren con intensidad llegada esta época del año, la astenia primaveral, que nos deja agotados e irritados, y, también, el cambio de armario. Y es que, aunque tenemos muchas ganas de estrenar las nuevas prendas que hemos adquirido siguiendo las tendencias, poco nos apetece tener que dedicar parte de una jornada a esta tarea.

Sobre todo, porque somos conscientes de la importancia que tiene: de nuestra capacidad de orden depende que luego podamos acceder fácilmente a nuestras prendas y no tengamos que pasarnos unos cuantos minutos buscando aquello que necesitamos. Así, es momento de guardar los jerséis y los abrigos en el fondo del armario... ¡hasta el año que viene! Con ello, dejaremos hueco a las camisas, a las chaquetas de entretiempo y a las prendas más fresquitas. Claro que, estas no ocupan lo mismo que las prendas invernales.

En 20deCompras tenemos la solución para que puedas almacenarlas sin que ocupen demasiado espacio. Se trata de las bolsas de vacío para textiles que comprimen las prendas de su interior para que minimicen su tamaño y para que se conserven como nuevas. Este pack, que incluye 10 piezas, cuesta menos de 20 euros y es el más vendido de su categoría en Amazon.

Tal y como aseguran los fabricantes en Amazon, gracias a estas bolsas podemos “ahorrar un 80% del espacio”, maximizando el tamaño de los armarios... ¡y logrando que el cambio de armario deje de ser un quebradero de cabeza! Además, no hay que preocuparse por su manejo: son fáciles de usar y, lo que es mejor, reutilizables de un año para otro. No importa, del mismo modo, el lugar en el que las guardemos, ya que al ser herméticas no dejan pasar el moho, la humedad ni el polvo. Pero, ¿cuáles son los tamaños que incluye este pack?

Dos unidades grandes. Las bolsas de almacenamiento al vacío de gran tamaño pueden almacenar edredones, mantas, almohadas...

Las bolsas de almacenamiento al vacío de gran tamaño pueden almacenar edredones, mantas, almohadas... Cuatro unidades medianas. Están pensadas para guardar chaquetas, abrigos y etc., y son de buen tamaño para dejar en los altillos durante la primavera y el verano.

Están pensadas para guardar chaquetas, abrigos y etc., y son de buen tamaño para dejar en los altillos durante la primavera y el verano. Cuatro unidades pequeñas. Las bolsas de almacenamiento al vacío de tamaño pequeño pueden almacenar toallas, bufandas, sábanas y etc., así como guardar toda la ropa de cama.

