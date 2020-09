Del organizador de sartenes al estante para platos: cómo ordenar la cocina de forma efectiva por menos de 36 euros

Tener una casa ordenada es, además de una manera de tener controladas todas nuestras pertenencias, un placer para muchas personas (y no solo para Marie Kondo, la gurú del orden). Así, disponer cada cosa en su sitio nos ayuda a ser más efectivos a la hora de encontrar lo que estamos buscando. En el caso del armario, y más ahora que toca hacer el cambio para la nueva estación, es fundamental mantener una organización eficaz que nos facilite el momento de elegir nuestro look diario. Por ello, no dudamos en incluir organizadores que mantengan todas las prendas en orden, desde los zapatos hasta las camisetas y no hay quien dude de que nuestro vestidor bien se merece contar con estos aliados contra el desorden. Pero, ¿qué ocurre con el resto de estancias de nuestro hogar?

La cocina es otra de las zonas más conflictivas en lo que a orden se refiere puesto que también es una de las más usadas y en la que más artículos almacenados tenemos. Allí, además de alimentos, contamos con pequeños electrodomésticos que hacen más fácil las tareas culinarias, utensilios sin los que no podríamos cocinar y un sinfín de menaje listo para contener los mejores manjares. Por ello, es fundamental mantener una organización en esta estancia, algo que podemos lograr con ayuda de algunos artículos que hemos encontrado en el catálogo de Amazon. ¿Quieres descubrirlos?

Tres (buenas) ideas para organizar la cocina

Organizador de sartenes. Amontonar estos utensilios de cocina unos sobre otros es, quizás, la forma más común de guardarlos, pero no por ello la más efectiva, cómoda o segura. Y es que, además de conseguir que tengamos que sacar todas las sartenes cada vez que queremos utilizar una, el roce entre ellas (si no ponemos ninguna protección de silicona) puede dañar la capa antiadherente que las recubre. Para evitarlo, lo mejor es optar por un organizador horizontal que, sin robarnos más espacio del debido, nos ayude a darles un nuevo orden más funcional.

El organizador de sartenes, de MDesign. Amazon

Las tazas, accesibles... ¡y colgando! La hora del desayuno suele incluir una bebida (bien sea café, té o cacao) con la que acompañar la parte sólida que nos dará las energías necesarias para afrontar la primera mitad del día. Un momento en el que las tazas se convierten en elementos indispensables de la cocina y que, por consiguiente, nos invita a invertir en modelos diferentes que, al final, acaban copando gran parte del espacio que deberían compartir con vasos y copas. Pero, ¿y si optamos por unos colgadores de balda que nos ayuden a que estén mejor organizadas, muy accesibles y que no ocupen todo el armario?

El colgador de tazas, de Metaltex. Amazon

Rinconera para platos. Que levante la mano quien esté harto de tener que levantar toda la vajilla cada vez que quiere coger (o guardar) un plato llano en el armario o el cajón que le hemos destinado. Un gesto que a la mayoría resultará familiar que, sin te organizas bien, puede estar a punto de llegar a su fin: las rinconeras para platos nos ayudan a separarlos por su tamaño o uso en cómodos estantes, logrando que sea más fácil acceder a ellos y sin copar más espacio del que tenemos.

La rinconera para platos, de Metaltex. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.