Cómo sortear la subida de precio de HBO Max y disfrutar de la suscripción al precio más bajo antes de que sea tarde

Las plataformas de streaming han cambiado la forma en la que vemos televisión porque, ahora, elegimos qué queremos ver y cuándo entre el gran abanico de series, películas y documentales que Netflix, Disney o HBO Max tienen en sus listas por poco dinero al mes. Pero, Netflix ya cambió su política de cuentas compartidas y subió los precios. Y, ahora, HBO Max ha anunciado que sube por primera vez el precio de la suscripción en España el mes que viene: en julio. Pero, lo bueno es que la subida de HBO Max es solo un euro y hay ¡una forma de librarse!

HBO Max ha saltado a la fama por sus estrenos de Warner Bross o DC, sus sagas de películas enteras, sus éxitos de series como El Cuento de la Criada, Euphoria o la recientemente reconocida como mejor serie del año: The Last of Us. Pero, también por sus precios ajustados, por menos de seis euros a mes, si elegías la suscripción anual, podías disfrutar de todas estas series y películas.

Sin embargo, si querías pagar mes a mes, entonces, el precio eran 8,99 euros con 4 perfiles, tampoco muy elevado. Y, ahora, tal y como han anunciado, pasará a ser 9,99 euros. No obstante, antes de que esta subida sea oficial, es decir, este 13 de julio, puedes suscribirte al plan anual ¡con el que sigues ahorrándote más del 40%!

Así que, aprovecha la última oportunidad antes de que sea tarde y suscríbete porque si pagas 12 meses por adelantado solo serán 5,83 euros, frente a los 9,99 euros al mes. Es decir, en vez de pagar 119, 88 euros, pagarás solo: ¡69,96 euros! Parece una locura no aprovechar esta rebaja de 50 euros, antes de que sea tarde.

Series HBO Max que merecen la pena

El catalogo de HBO Max es inmenso y hay muchos títulos por los que merece la pena pegar los 69,96 euros, antes de que pase a costar el año casi 120 euros. Y es que, la esperada temporada 5, y última, de El Cuento de la Criada está a punto de estrenarse. Se trata de una de las series más vistas de la televisión y por fin, veremos el fin de Gilead.

Por otro lado, The Last of Us y su apocalíptica serie basada en un videojuego ha cautivado a miles de personas, así que, si eres uno de ellos no querrás perderte la segunda parte. Sin olvidar los maratones de sagas como Harry Potter o Los Juegos del Hambre que puedes hacer siempre que quieras. Y, la ventaja de tener todos los estrenos de DC o Warner Bross.

