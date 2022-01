Envíos gratis, ofertas exclusivas y un periodo de prueba de 30 días: las claves de Amazon para que te unas a Prime

Seguro que, en más de una ocasión, no has podido terminar una tarea porque te faltaba un ingrediente, en caso de que fuera una receta; un material; en caso de que fuera una manualidad; o la organización de tu armario porque has echado en falta una solución para hacerlo de forma eficaz. También te habrás visto en la situación de haber pospuesto la compra de un regalo a última hora y, al final, tener que decantarte por otro ante la falta de tiempo. Si esto te pasa de forma habitual, ¿te imaginas poder pedir lo que necesitas y tenerlo al día siguiente sin salir de casa? ¡Pues con Amazon Prime es posible!

Este servicio del gigante del comercio online nos permite formar parte de su club premium y disfrutar de todas sus ventajas, entre ellas, la de envíos gratuitos en un día hasta para nuestros pedidos recurrentes. Incluso hay determinados códigos postales que pueden disponer de su pedido en el mismo día en el que se ha realizado la compra de forma gratuita si cumplen con una serie de requisitos (como superar los 29 euros de compra). También está disponible la entrega en puntos de recogida o en los Amazon Locker diseñados específicamente para proteger tus paquetes mientras están esperando a ser recogidos por ti.

Pero, ¿cómo sabemos que estas y otras ventajas nos convencen para pagar la suscripción a este servicio? ¡Probándolo! Como lo lees: Amazon te ofrece un periodo de prueba de 30 días de forma totalmente gratuita para que puedes descubrir todos los beneficios de formar parte de su club.

Y, no, después del mes gratis de prueba no tienes por qué suscribirte al servicio de Amazon si no te ha gustado o convencido las prestaciones que ofrecen. Pero, ¿cuáles son y por cuánto?

El precio : en caso de que decidas pasar a formar parte del club de Amazon, por solo 3,99 euros al mes podrás disfrutar de las ventajas de ser Prime. Además, si en vez de pagar mes a mes, prefieres hacerlo con el año entero, el total será de 36. ¿Qué te compensa más?

: en caso de que decidas pasar a formar parte del club de Amazon, por solo 3,99 euros al mes podrás disfrutar de las ventajas de ser Prime. Además, si en vez de pagar mes a mes, prefieres hacerlo con el año entero, el total será de 36. ¿Qué te compensa más? Las ventajas: con la posibilidad de recibir en un solo día y gratis tus productos, el club Prime también te da acceso prioritario y en exclusiva a las primeras ofertas del día, para que puedas ver antes que nadie los descuentos más atractivos del gigante de las compras 'online'. También podrás acceder a Prime Video, Prime Music o Fotos para poder sacarle todo el partido.

