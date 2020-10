Armario en orden: recopilamos todos los trucos (de Amazon) para maximizar el espacio de casa sin hacer obras

Con el cambio de temporada, y por mucha pereza que nos dé, el cambio de armario es una tarea más que obligada, sobre todo, si no queremos perder demasiado tiempo cada mañana buscando esa chaqueta que recogimos en verano y que ahora es más que necesaria. Además, podemos aprovechar este momento para deshacernos de aquellas prendas que no usamos (o que ya no nos valen) y para comprobar si necesitamos algunos de los 'trapitos' que han llegado a las tiendas con la nueva estación. Aunque se puede dar el caso de que, a pesar de que no los necesites, no puedes resistirte a algunas de las prendas de las nuevas colecciones y, por ello, necesites más espacio en tu vestidor... ¡y eso puede suponerte más de un problema!

Hacer obras en casa para incluir un armario empotrado que te ofrezca ese extra de espacio que necesitas es inviable, pero tampoco puedes comprarte un armario auxiliar porque no tienes más hueco en casa. ¡Que no cunda el pánico! Para ayudarte a maximizar el espacio destinado a tu vestidor, hemos recopilado algunas de las soluciones más prácticas (y baratas) que hemos encontrado en Amazon. Con ellas, además de conseguir que todo quepa, lograremos que nuestro armario siempre se mantenga ordenado.

El armario en orden en 3, 2, 1...

- El truco para sacar una camiseta sin desdoblar todas. Además de ayudarnos a ahorrar espacio en los estantes o cajones del armario, este gadget es ideal para aquellos que, debido a las prisas o la falta de delicadeza, son incapaces de sacar una camiseta del montón sin desbaratarlo por completo.

Organizador de camisetas y camisas Seb. Amazon

- Perchas troqueladas, para multiplicar el espacio. Este sencillo truco multiplica el espacio de nuestro armario (en hasta un 80%), y es que, cada uno de los 10 gadgets que incluye este pack está troquelado con nueve agujeros que permiten la introducción de las perchas, consiguiendo que nos quepa mucha más ropa y que, además, esté bien ordenada y visible a la hora de elegir conjunto.

Este 'pack' incluye 10 perchas troqueladas. Amazon

- Todos los pantalones en la misma percha. Además de ahorrar espacio en nuestro armario, estas perchas son de gran ayuda para tener nuestros pantalones ordenados. Para conseguirlo, estos artículos están diseñados con cinco niveles diferentes y cada uno de ellos nos permite colgar una prenda diferente.

La percha para pantalones viene en un 'pack' de seis. Amazon

- Los zapatos... en un organizador debajo de la cama. Las cajas en las que vienen ocupan mucho espacio y, al tener diferentes tamaños, complican (y mucho) el tenerlas ordenadas. Por ello, y para evitar olores, lo mejor es alejar los zapatos del armario y optar por soluciones prácticas como este organizador en el que localizaremos el par que queremos de forma rápida.

Este organizador cabe debajo de la cama. Amazon

El resto de la casa, también en orden

Aunque el armario es una de las zonas de la casa más conflictivas en lo que a orden se refiere, en el resto de estancias también podemos aplicar una serie de trucos que nos facilitarán y agilizarán nuestro día a día. Por ejemplo, en la cocina, podemos incluir un organizador de sartenes, otro de tazas y un estante para platos para conseguir más espacio y tener todos los utensilios que nos gustan a nuestro alcance y sin que nuestra cocina parezca una exposición. En esa misma estancia, otro de los elementos que requiere atención es la nevera, puesto que de su organización también depende la conservación de los alimentos.

Nuestros cosméticos y nuestros enseres de aseo son otras de las pertenencias que piden a gritos un sistema de organización, como un almacenador giratorio de gran capacidad. Y, si hay algo que tampoco podemos dejar pasar es el maletero, donde acumulamos objetos que, de no seguir un orden, pueden hacer de esta parte de nuestro coche un auténtico caos.

