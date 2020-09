Cómo ganarle terreno a tu armario por 20 euros: así es la percha con la que colgar cinco pantalones (¡sin amontonarlos!)

Las tareas de casa son esenciales, pero también arduas. No hay semana en la que no debamos rascar minutos a nuestra rutina para poner a punto todas las habitaciones, desde el cuarto de estar hasta los de baño, sin obviar los dormitorios y la multitud de ropa que almacenan en cada esquina por culpa del cambio de armario. De hecho, el otoño es el gran culpable de que estos días debamos poner tantas lavadoras y, después, planchar más de lo que nos gusta a la mayoría de los españoles, pero vestir sucios y arrugados no es una opción que contemplemos.

Una faena temporal que, sin embargo, pone de relieve un tema (aún) más peliagudo: ¿cómo conseguimos que el invierno pasado nos cupiese toda la ropa de abrigo en los armarios? Responder a esta pregunta no es fácil, como tampoco lo es recordar los muchos inventos que tuvimos que sacarnos de la manga para lograr que nuestras prendas estén ordenadas, visibles y accesibles en todo momento. Por ello, a solución más efectiva pasa por rastrear en internet qué es lo que otros usuarios demandan y comprobar si sus búsquedas son efectivas... Y nosotros hemos querido ayudarte.

Después del éxito cosechado con las perchas troqueladas que permiten colgar varias prendas de un mismo agarre, hemos descubierto que hay un formato similar pero especial para almacenar pantalones: en un solo gadget podemos colocar hasta cinco sin superponerlos. ¿Te animas a echar un vistazo a este invento que, además de ser el más vendido de Amazon, puede ser tuyo por poco más de 20 euros?

La percha para pantalones viene en un 'pack' de seis. Amazon

Por qué las necesitas en tu armario

Con este pack de perchas podemos estar seguros de que, además de ahorrar espacio en nuestro armario, tendremos nuestros pantalones ordenados. Para conseguirlo, estos artículos están diseñados con cinco niveles diferentes y cada uno de ellos nos permite colgar un pantalón. Con esto, conseguimos tener todos a la vista y en orden para que sea más fácil elegir nuestro conjunto. Además, estas perchas están elaboradas con material antideslizante que evita que se caigan las prendas y disponen de una superficie lisa en su totalidad para evitar arañazos en las prendas que, además de roturas, podrían provocar arrugas.

Aunque estas perchas son perfectas para los pantalones, las seis unidades que incluye este kit nos permiten ordenar también bufandas, pañuelos, toallas, corbatas y otras prendas que debemos tener a la vista y sin amontonar.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.