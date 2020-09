Así es la solución (¡por siete euros!) de Amazon para para conseguir que tu armario parezca un vestidor

Por fin lo has conseguido: ya tienes todo preparado para ponerte manos a la obra con el cambio de armario que tanto has postergado. Hasta ahora, has podido retrasar este momento porque tenías la excusa de que todavía no te había el organizador de zapatos que necesitabas para poder sacarlos de tu armario y guardarlos debajo de la cama, y ganar así espacio útil para tu ropa. Pero ahora que el otoño está a punto de dar comienzo de forma oficial y que las temperaturas han comenzado a descender, guardar tu ropa de verano y dar la bienvenida (de nuevo) a las prendas de esta temporada se hace más que necesario.

Además, este año has optado por intentar que tu armario se convierta en el vestidor con el que siempre has soñado. Para ello, además de disponer de un organizador de camisetas que te permita tenerlas siempre a la vista y ordenadas, te has decantado almacenar tus prendas en perchas troqueladas que contribuyen a aumentar el espacio disponible en tu armario y, al mismo tiempo, guardar tus prendas por conjuntos y, así, no tener que perder demasiado tiempo pensando tu próximo look.Sin embargo, todavía te falta un detalle para conseguir un vestidor de ensueño: las luces.

Amazon parece haber escuchado nuestras peticiones ya que hoy, entre su catálogo de ofertas flash, ha rebajado un 58% una luz que se activa con sensor de movimiento y que puedes incluir en tu armario para que siempre encuentres tu mejor modelito. Además, este dispositivo también puede usarse como luz auxiliar en cualquier otra estancia de la casa y hasta en cajones. Pero, lo mejor es que solo durante las próximas horas y en unidades limitadas... ¡cuesta poco más de 7 euros!

Este dispositivo cuenta con sensor de movimiento. Amazon

Por qué instalar una luz en tu armario

Aunque pueda parecer innecesario, hay horas del día, llegada la última etapa del año, en la que no hay mucha luz, por lo que elegir la ropa con la que ir a trabajar se convierte en una tarea difícil si no queremos despertar a nuestra pareja (si es que lleva unos horarios diferentes). Así, sin necesidad de vestirse a oscuras, podemos encender esta lamparita y elegir con tranquilidad, y sin molestar, el conjunto perfecto para demostrar que sabemos cuáles son las tendencias del otoño que no deben faltar en nuestros looks.

Además, gracias a los tres modos de iluminación que incluye, podemos elegir la potencia con la que queremos que trabaje o, incluso, activar su sensor, para que al abrir la puerta del armario se encienda (y apague) de forma automática. Eso sí, no hay que olvidar que tienen una autonomía de cuatro horas que, una vez consumidas, necesitarán de una recarga para seguir cumpliendo su función.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.