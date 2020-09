Sí, los españoles odiamos planchar, pero aún más vestir con arrugas: cómo ponerle fin a este drama por 34 euros

Por mucho que contemos con aliados como robots aspiradores o escobas verticales, nunca vemos el momento más adecuado para ponernos con las tareas de casa y es que a (casi) nadie le gusta barrer, fregar los platos o planchar. De hecho, esta última es la labor doméstica más odiada por los españoles y, por ello, todo el mundo entiende tu aflicción cuando dices que, en ese momento y sin excusa que valga, debes enfrentarte al montón de ropa que has ido acumulando y que tienes pendiente para planchar. Sin embargo, pese a lo poco que apetece pasarse toda una tarde dejando la ropa perfecta, la mayoría detestamos llevar ropa con arrugas. Estas afean nuestro look y son incompatibles en camisas, trajes y otras prendas que requieren de ciertos cuidados.

Así que, como no estamos dispuestos a lucir prendas arrugadas, no nos queda otro remedio que realizar esta tarea. Eso sí, también podemos tener en cuenta ciertos trucos para evitar planchar en exceso, como optar por un centrifugado menos potente, no introducir demasiadas prendas en la lavadora y tenderlas bien estiradas. De esta forma, minimizamos la presencia de arrugas en algunos artículos. Aun así, librarnos totalmente de planchar es (casi) imposible, pero si sabemos cómo realizar esta tarea de forma rápida y eficaz, conseguiremos que esta labor no se convierta en una pesadilla. En Cecotec tienen el truco para lograrlo: su plancha vertical Smoothforce 2000 smart.

Este dispositivo, que ahora está rebajado un 30%, nos permite alisar nuestras prendas sin apenas esfuerzo y sin necesidad de usar una tabla de planchar. Además, se calienta en tiempo récord y nos permite tener nuestra ropa siempre perfecta y lista...¡y todo por poco más de 33 euros!

La Smoothforce 2000 smart, de Cecotec. Cecotec

Los motivos que hacen de la plancha vertical una aliada

Potencia a nuestro servicio. Para lograr acabar con las arrugas más difíciles, esta herramienta pone a nuestra disposición una potencia de 1400W que asegura un planchado rápido y eficiente capaz, además, de desinfectar y desodorizar las prendas. Incluye una tecnología que consigue generar una presión óptima de vapor continuo de 20 a 25 g/min, que podemos utilizar en dos modos: uno para asegurar resultados veloces (solo hay que apretar de forma continua el gatillo) y otro más lento y cómodo para coladas más extensas.

Prestaciones que se ajustan a nuestro ritmo de planchado. No todos planchamos a la misma velocidad o invertimos los mismos minutos es dejar nuestras prendas listas para un desfile, y esta plancha de Cecotec lo tiene en cuenta. Por ello, cuenta con un gran depósito de agua, de 280 ml, tecnología de calentamiento rápido (para no tener que perder minutos mientras coge temperatura) y una batería de 15 minutos en modo normal (y 19 en eco) para asegurar la mejor autonomía. Además, en caso de falta de energía, este 'gadget' incluye un cable de casi dos metros para alcanzar el armario sin hacer esfuerzos.

Tecnología, ante todo. Entre las características técnicas que conviene no desatender de este modelo podemos destacar varias, como el sistema anti cal que favorece que siempre tenga el mejor rendimiento; el apagado automático, cuando está parada durante 8 minutos en posición vertical; o su pantalla LCD, para proporcionar un control fácil e intuitivo y desde la que podrás seleccionar el modo apagarla y encenderla.

