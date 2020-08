Tres básicos que ya deberías haber fichado para sacar partido a las tendencias de otoño

Para muchos, el año comienza en septiembre. Cargado de nuevos propósitos, rutinas y proyectos, este mes sirve de punto de partida para mayores y pequeños, quienes, agenda en mano, replantean un nuevo curso repleto de novedades. Pero, sin ninguna duda, uno de los hábitos que más gusta llegado este mes es el comienzo del otoño y, con él, ¡el cambio de armario! De hecho, es el momento del año en el que ya podemos empezar a ver cuáles serán las tendencias más populares de la temporada y, visto lo ocurrido en las pasarelas, todo apunta a que este septiembre vamos a poder jugar con los colores, las formas, estampados y, también, las texturas.

Claro que, para lograrlo, es importante tener una serie de prendas que nos ayuden a crear la base de un buen conjunto al que añadir los preceptos de la última moda, pues de ellos depende que se luzcan sin caer en el exceso. Si bien es cierto que años anteriores, los vestidos mini negros y las botas tipo Martin eran los protagonistas esenciales de nuestro look otoñal, este año, la tendencia parece haber cambiado. ¿Quieres averiguar cuáles son y cómo sacarles partido?

Tres básicos para dar forma a tus ‘looks’ de otoño

Los ‘jeans’, que no falten. Sí, sabemos que puede sonar redundante, pero es que los pantalones vaqueros son esa prenda esencial que no debería faltar en ningún armario. ¡Te sacan de un apuro y siempre son un acierto! Eso sí, esta temporada olvídate de los incómodos y apuesta por unos estilo mom más anchos y ligeros. Y aunque los de tiro bajo amenazan con una vuelta inminente, nosotros por el momento seguimos apostando por los de cintura media alta.

Este modelo es uno de los favoritos de Levi's. Amazon

Cinturón, para realzar cualquier ‘look’. Con este complemento conseguimos convertir un look de calle en un estilismo de pasarela. Y es que aporta una personalidad y carácter que depende del modelo que se escoja y de cómo se decida llevar. Para esta temporada, nuestra recomendación es que te decantes por uno ancho para ceñir, desde arriba, una blazer y crear una silueta especial y llamativa.

Lo mejor de este 'pack' es que mantiene la rafia estival. Amazon

El ‘bucket hat’ también es de otoño. Estamos a punto de crearte una necesidad y (¡¡alerta, spoiler!!) te va a encantar. El sombrero de pescador llegó hace varias temporadas y, por el momento, no tiene rival. Es el toque más chic para tu look y hay muchos modelos entre los que decantarse. Además, conviene no perder de vista que este complemento, además de dar rollazo, es muy útil: será el mejor aliado de nuestro pelo en días de lluvia y humedad.

El negro asegura múltiples combinaciones. Amazon

