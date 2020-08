Cómo lucir las tendencias de pelo más 'instagrameadas' del verano sin gastarte más de 30 euros

En verano, nuestro pelo necesita de grandes atenciones. Rutinas de hidratación estrictas para evitar que se seque más de la cuenta (sobre todo si seguimos el método curly), acciones desenredantes que dejen de lado los cepillos y cualquier otro utensilio que potencie el frizz, protectores solares para evitar las puntas quemadas y, por supuesto, un corte revitalizante acabados los baños en el mar o la piscina. Pautas fáciles de seguir que, además de asegurar un cabello saludable, nos permiten lucir (e instagramear) las tendencias que más han dado de qué hablar este verano.

Y es que, más allá de ser un complemento ideal para potenciar el estilo de cualquier conjunto, estas herramientas son ideales para apartar el pelo de la cara, evitar el calor y, también, protegerle de la acción del viento, el sol, la sal y el cloro. ¿Lo mejor? Que pueden encontrarse en el catálogo de Amazon, por poco dinero y con todo lo necesario para cumplir con las tendencias. ¿Listo para encontrar, por fin, todo lo que necesitas para dar vida a tu melena?

Tres complementos para lucir 'pelazo' en verano

- Diademas turbante. Ya sea para mantener nuestra melena a raya durante un día de playa o piscina o para lucir el cabello suelto sin que nos moleste, las diademas turbantes son una de las soluciones más estilosas. Además de ser la mejor opción para llevar la melena suelta (eso, sí, una vez que esté seca), también pueden convertirse en coletero. Además, están disponibles en multitud de colores y estampados para lucirlos a juego con tu look swimwear o con otras propuestas.

El 'pack' incluye doce diademas tipo turbante. Amazon

- Scrunchies. Lucir melena en verano es sinónimo de pasar, en algún momento, más calor del deseado y, por ello, los moños, las trenzas y las coletas pasan a ser un must para soportar las altas temperaturas. Sin embargo, con la el boom que han tenido los coleteros scrunchies, no necesitamos tener ninguna excusa para lucir un recogido estival. Estas gomas, coloridas y de estilo ochentero, dan color a cualquier look. Eso sí, debemos optar por recogidos desenfadados y veraniegos para cumplir con el street style.

Este 'pack' incluye propuestas para combinar con todos los 'looks'. Amazon

- Pasadores XXL. Aunque es una tendencia solo apta para no vergonzosos, los pasadores XXL son perfectos para las citas más fashion del verano y para dar ese toque de estilo a los looks más minimalistas, otra de las tendencias de esta temporada. Aunque hay muchas opciones, si queremos cumplir con la tendencia más estricta deberemos apostar por aquellos pasadores de tamaño extra grande y repletos de perlas.

Este 'pack' incluye 12 piezas que cumplen a rajatabla con la tendencia. Amazon

