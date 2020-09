Por qué este organizador de zapatos es el más vendido de Amazon: cabe debajo de la cama y espacio para 24 pares

Aunque todavía queden unas semanas para que termine el verano, muchos ven en el inicio de septiembre el final del verano y el momento de guardar todas las tendencias estivales que nos han acompañado estos meses, sobre todo, si sufrimos cambios bruscos de temperatura como los de la última semana. Ahora toca recoger hasta el año que viene estas prendas para dejar paso a otras que marcarán la moda otoñal, por lo que es inevitable el enfrentarnos al temido cambio de armario. Así que, toca ponerse manos a la obra, armarse de paciencia (¡y tiempo!) y sacar del fondo del armario nuestros outfits otoñales. ¡Bienvenidas de nuevo, chaquetas!

Además, el cambio de armario es la oportunidad perfecta para deshacernos de aquella ropa que ya no llevamos, bien porque ya no está de moda o porque se nos ha quedado pequeña (¿te acuerdas de los vermús estivales?) y para organizar de forma práctica nuestro vestidor. Contar con algunos aliados, como el organizador de camisetas, puede facilitarnos la tarea y el alcanzar mucho antes nuestro objetivo, que no es otro que el de tener a mano todas las prendas que vayamos a lucir en la nueva temporada.

Una vez superado el cambio de armario con la ropa, toca afrontar el de los zapatos, ya que el calzado estival de poco nos va a servir cuando bajen las temperaturas. Igual que ocurre con las prendas de vestir, es necesario tener los zapatos bien organizados, para evitar perder tiempo buscando el par que más pega con nuestro look. El organizador de zapatos más vendido de Amazon (que cuesta menos de 23 euros) puede ayudarte en esta tarea ya que, además de tener hueco para 24 pares, se puede guardar debajo de la cama para que tu casa esté perfectamente ordenada. ¿Quieres saber por qué lo vas a querer en tu casa?

Este organizador tiene capacidad para 24 pares de zapatos. Amazon

Tres motivos que justifican que sea ‘El más vendido’

Gran capacidad de almacenamiento . Este conjunto de dos organizadores tiene espacio de almacenaje para 24 pares de zapatos, dándoles a cada uno un compartimento individual para asegurar el orden y, también, para ahorrarnos tiempo a la hora de elegir cuál ponernos. Eso sí, cabe destacar que solo es apto para calzado por debajo de los 30 centímetros de suelo, es decir, por debajo de un 47 de talla.

. Este conjunto de dos organizadores tiene espacio de almacenaje para 24 pares de zapatos, dándoles a cada uno un compartimento individual para asegurar el orden y, también, para ahorrarnos tiempo a la hora de elegir cuál ponernos. Eso sí, cabe destacar que solo es apto para calzado por debajo de los 30 centímetros de suelo, es decir, por debajo de un 47 de talla. Material de calidad... ¡y plegable! Hecho 100% de tela, para que moverlo y guardarlo no suponga un esfuerzo extra, esta bolsa basa su estructura en un tipo de cartón grueso que permite su plegado o recuperar su forma sin perder la estabilidad inicial. Esto asegura, también, su fácil y rápida limpieza, ya que, en cuestión de minutos, se puede vaciar y aspirar sin poner en riesgo su funcionalidad. Cabe destacar que la cubierta es transparente para que, sin necesidad de abrirlo, podamos ver los zapatos que queremos llevar.

Hecho 100% de tela, para que moverlo y guardarlo no suponga un esfuerzo extra, esta bolsa basa su estructura en un tipo de cartón grueso que permite su plegado o recuperar su forma sin perder la estabilidad inicial. Esto asegura, también, su fácil y rápida limpieza, ya que, en cuestión de minutos, se puede vaciar y aspirar sin poner en riesgo su funcionalidad. Cabe destacar que la cubierta es transparente para que, sin necesidad de abrirlo, podamos ver los zapatos que queremos llevar. Debajo de la cama. El verdadero punto fuerte de este organizador de zapatos es, sin ninguna duda, que está diseñado para guardar debajo de la cama y ocupar, así, el mínimo espacio en casa. Para que sea funcional, lo han dotado de dos asas laterales que facilitan que podamos sacarlo tirando de él y sin hacer esfuerzos.

