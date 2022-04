Ya sea porque necesitamos renovar nuestro calzado o porque nos apetece darnos un capricho para lucir en nuestros pies, escoger el modelo más adecuado no resulta sencillo. Además de buscar la comodidad y la mejor adaptación a nuestros pies, podemos servirnos de otros trucos para dar con el par perfecto... ¡que no vamos a querer quitarnos! Nuestra primera investigación debe abordar las tendencias de cada temporada para que, cuando ojeemos los catálogos de las firmas, sepamos que es lo que más se lleva. Luego no debemos descartar aquellas propuestas que ya hemos probado (¡y que nos encantan!) porque no sigan la moda de esa época: si nos gustan y vamos cómodos, ¿por qué no vamos a repetir?

Por último, podemos fijarnos en lo que compran la mayoría de consumidores para apostar por esos modelos cuya popularidad es un buen indicativo de sus buenos resultados. En Amazon, el pódium de los tres favoritos está más que claro: las zapatillas Skechers, las Vans y las Crocs son los modelos que, actualmente, ocupan las primeras posiciones de los más vendidos en la plataforma. ¡Y no nos extraña! En 20deCompras no dudamos en apostar por estos modelos que, además, suelen tener precios más que interesantes ¡incluso por menos de 40 euros! Aunque, eso sí, ¡revisa el número! No todas las tallas están disponibles por estos precios.

¿Con cuáles te quedas?

Las Skechers: las más vendidas. Con más de 20.000 valoraciones (¡casi cinco estrellas doradas!) y pudiéndolas comprar a partir de 36 euros, no es de extrañar que este modelo sea el indiscutible favorito del marketplace. Aunque, todo sea dicho, hay otro motivo que nos encanta: ¡está disponible en 15 colores!

Varios diseños del modelo Graceful Get Connected, de Skechers. Amazon

La Vans: una marca que no pasa de moda. Las emblemáticas zapatillas de lona siguen siendo unas de las favoritas de los usuarios: ya acumulan más de 43.000 valoraciones en Amazon y disfrutan de la etiqueta Amazon’s Choice que certifica su buena relación calidad precio. Eso sí, solo puedes conseguir entre 35 y 38 euros los números que van del 36 al 39, puesto que el resto están sujetos a precios diferentes.

El modelo Ward de Vans. Amazon

Las Crocs: para casa... ¡y la calle! Aunque el debate está servido con este calzado, es indudable su triunfo: son los zuecos más vendidos de Amazon, tienen más de 36.000 valoraciones y se pueden comprar, dependiendo del número, a partir de 18 euros. Una inversión mínima para disfrutar de prestaciones como su diseño anatómico pensado al 100% para la comodidad del pie.

El modelo más vendido de Crocs actualmente en Amazon. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.