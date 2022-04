Los 2000 mandan (¡y las 'millennials' lo celebran!): vuelven las deportivas para potenciar cualquier 'look'

No solo de los outfits deportivos viven las zapatillas. Estas llevan años mostrando (¡hasta en la pasarela!) su capacidad de darle un aire muy diferente incluso a las propuestas más formales. Vestidos midi con las clásicas Vans para el día a día, looks de oficina con unas sneakers y otras propuestas que se adueñan de la esencia deportiva para acertar y no renunciar a la comodidad. Porque ya hemos aprendido que, para ir cómodas, no tenemos por qué renunciar al estilo. Y en esto han tenido mucho que ver las zapatillas, que han conseguido situarse como uno de los calzados favoritos... ¡y no solo para el invierno!

La primavera, en lo que al calzado respecta, nos hace pensar en propuestas como bailarinas y sandalias que, por supuesto, siguen siendo un must de la temporada. Pero las zapatillas se imponen como una opción más que adecuada para los looks primaverales. Y, como ocurre en otros ámbitos de la moda, todo vuelve. ¿Acaso pensabas que rescatarías ese conjunto vaquero que guardaste “por si acaso” al fondo del armario? Este retorno y estética vintage parecen ser un indispensable en las tendencias de zapatillas para esta temporada... ¡y las millennials no pueden estar más contentas! El espíritu de los 2000 regresa a nuestros pies.

Las que no deben faltar

Vuelta al estilo running pero retro. Quien piense que las zapatillas de correr son solo para practicar deporte, ¡no está nada puesto en moda! Desde hace varias temporadas, aunque todas con sus particularidades, las de estilo training tienen mucho peso en el street style. Esta primavera, por ejemplo, los tonos nude se imponen, pero con detalles neón; y se recupera el estilo retro más noventero (¡lengüetas enormes incluidas!)… Eso sí, de todos los deportes posibles, el running es el elegido. En Nike y Reebok, hemos dado con varios modelos que encajan a la perfección, aunque nuestro corazón está con las Crater Impact: además de preciosas, ¡están un 40% rebajadas!

De izda. a dcha., Nike Air Max Dawn, Nike Crater Impact y Reebok Floatride Energy Symmetros. 20deCompras / Nike / Reebok

Pero, ¡eh! Que el running sea el protagonista no significa que sea el único deporte que está dando de qué hablar en las calles. Las zapatillas de baloncesto dejan la cancha y las Air Jordan de Nike, prometen verse más que nunca. Las de boxeo, por su parte, también están ganando adeptos, sobre todo cuando se trata de las Box Hog 3 Tokyo de Adidas.

El futuro... ¡es un regreso a los 2000! Insólito, pero verídico: el estilo futurista que arrasó en los 2000 ha vuelto... ¡pero combinado con esencia de ugly shoes! No aptas para discretas, estas nuevas fórmulas no van a dejar indiferente a nadie. Se llevan con vestidos midi, apuestan por los colores y cuantos más detalles tengan, ¡mejor! En Reebok se lo han tomado muy enserio y han unido todos estos conceptos en las Instapump Fury 94... ¡de inspiración en los Picapiedra o en los Power Ranger! ¿Se puede ser más in y más millennial?

Las Instapump Fury 94 con inspiración en Los Picapiedra. 20deCompras / Reebok

Si te gusta esta estética pero no te atreves con la propuesta de Reebok, siempre puedes escoger la propuesta de Adidas, con las Astir Originals, o las neón de Lola Casademunt, que combinan los colores más buscados de la temporada: negro y naranja.

El blanco siempre encaja. En una posición antagónica a las anteriores, los modelos básicos y blancos son la estrella de la nueva temporada: a todo el mundo le gustan y combinarlos (¡bien!) no da demasiados quebraderos de cabeza. Así, modelos como los de New Balance (con talón iridiscente incluido), las botas con plataforma de Converse o las Grand Court Alpha de Adidas (¡con detalles tan noventeros en los cordones que vas a morir de amor) se postulan como los favoritos. ¡No podemos elegir unas!

En orden: las Chuck Taylor All Star Platform, de Converse; las Grand Court Alpha, de Adidas; y las New Balanced. 20deCompras / El Corte Inglés / Adidas

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Nike, Adidas y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.