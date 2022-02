Estas son las zapatillas de mujer más vendidas de Amazon: de Skechers, en más de 15 colores y desde 33 euros

Da igual cuál sea nuestra actividad del día a día: las zapatillas de deporte son las mejores acompañantes. Lejos de ser un complemento únicamente deportivo, son muchas las marcas que han sabido rediseñar sus modelos para que se conviertan en el broche final perfecto de cualquier street style. Adidas, Reebok, Nike son solo algunas de las que primero nos vienen a la mente, dado que son tres de las firmas más populares entre los usuarios. Claro que tampoco se queda atrás Skechers que, a día de hoy, ¡es la favorita de Amazon!

Con casi 17.000 valoraciones, su modelo Graceful Get Connected para mujer es el más vendido de Amazon; y, la verdad, no es de extrañar. Están disponibles en 15 colores y, aunque dependiendo del número el precio final cambia, están a la venta a partir de 33 euros. Una ganga en lo que a calzado deportivo se refiere y una buena oportunidad para renovar nuestro armario al mejor precio. ¿Tienes claro cuál es el modelo que no debe faltar en casa esta primavera? Te avisamos: ¡elegir solo uno es muy difícil!

Varios diseños del modelo Graceful Get Connected, de Skechers. Amazon

Por qué elegir este 'best seller'

Por su comodidad. Tanto el cuello de la zapatilla como su lengüeta están acolchadas, lo que garantiza la máxima comodidad en el calzado. Por ello, son perfectas para soportar las rutinas del día a día y para aquellos momentos en los que lucimos un ‘look’ más deportivo. A esta comodidad también contribuye su forro interior de tela suave.

Por su plantilla con Memory Foam. Gracias a este compuesto obtenemos una gran amortiguación y se favorece una pisada suave, haciendo que cada paso sea más cómodo que el anterior. Con ello, la presión del cuerpo se distribuye por toda la superficie del calzado, evitando posiciones molestas.

Gracias a este compuesto obtenemos una gran amortiguación y se favorece una pisada suave, haciendo que cada paso sea más cómodo que el anterior. Con ello, la presión del cuerpo se distribuye por toda la superficie del calzado, evitando posiciones molestas. Por las valoraciones de los usuarios. Este modelo de la firma ha recibido más de 16.900 valoraciones en Amazon que le han otorgado 4,6 estrellas doradas sobre cinco, por lo que podemos fiarnos de lo que comentan los que ya las han probado (el 79% le ha dado cinco estrellas). Estos usuarios aseguran que son unas zapatillas “comodísimas” y perfectas para los trabajos en los que tienes que pasar muchas horas de pie. Además, gracias a su experiencia sabemos que la talla de este calzado coincide con la que lleves habitualmente.

