Cinco americanas que son tendencia y que puedes comprar desde 24 euros en Cortefiel

Las fashion hunters lo tienen muy claro: septiembre no solo trae la vuelta a la rutina, sino que es el momento idóneo para renovar nuestro armario con prendas de entretiempo. El vestidor para esta temporada, que en España se caracteriza por temperaturas muy variables a lo largo del día, debe estar repleto de básicos. Desde camisas blancas que podemos comprar desde 20 euros para regresar a la oficina con estilo hasta las primeras gabardinas que nos protejan del frío otoñal. Aunque, si tuviéramos que quedarnos con solo una prenda de fondo de armario, la blazer sería la elegida.

Versátiles, socorridas y nuestra salvación para los no pasar frío, las americanas son la prenda estilosa que todas deberíamos tener en el armario. Incluso podemos tenerla en un traje de chaqueta, como el fluido de Cortefiel que nos enamoró hace unos días, para tener tanto una prenda única como un total look. Eso sí, aunque hay diseños básicos, las blazers también se rigen por las tendencias de la temporada que, para este 2023, marcan diseños entallados, apuestas por los colores y tejidos vaqueros como el modelo Ada, de Hoss Intropia a la venta en Cortefiel que nos ha dejado sin palabras.

Con un diseño kimono, en el que los hombros sobresalen sobre las mangas y un cinturón que entalla la prenda a la cintura, esta blazer es todo elegancia con un efecto desgastado que no puede ser más bonito. Nos encanta a conjunto con el pantalón de la misma firma que también está a la venta en Cortefiel, pero también como prenda única para combinar con otras propuestas básicas que nos hagan conseguir el outfit perfecto.

Este modelo de Hoss Intropia es elegante y diferente. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Chaqueta vaquera Ada Descripción: Americana tipo kimono en tejido vaquero estampado con cuello chal con efecto hombrera y cinturón a juego para ajustar en la cintura. Marca: Hoss Intropia Rating: 4.9 Autor del rating: 20deCompras Precio: 49 Imagen:

Si hablamos de tendencias, la americana que no debe faltar esta temporada en tu armario es la de color marrón, una propuesta sobria y elegante para cualquier ocasión. El modelo Evoked by Vila, a la venta en Cortefiel, es perfecto para cumplir con esta corriente: líneas sencillas, con las clásicas solapas y bolsillos laterales y una tonalidad muy favorecedora. Aunque, lo mejor es que está rebajada un 60% y nos la podemos llevar a casa por solo 24 euros.

Este color triunfará en las 'blazer' de la temporada. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blazer marrón Descripción: Blazer con solapas, bolsillos delanteros y abertura en espalda. Es de color marrón y de cuatro piezas, por lo que tiene costuras delanteras. Marca: Evoked by Vila Rating: 4.5 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24 Imagen:

Tampoco pueden faltar en nuestro vestidor los diseños más clásicos que vuelven cada temporada, independientemente de las tendencias que imperen en el año. De corte recto, en color negro (aunque está disponible en otros tres tonos) y con bolsillos delanteros. Una prenda de lo más versátil y sencilla que puede ser nuestra salvación para el otoño. Combínala con unos jeans o con un pantalón a juego que cree ese efecto total look que tanto nos gusta para el work style.

En negro y con un diseño simple, esta es una prenda de fondo de armario. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blazer clásica Descripción: Blazer clásica, forrada al completo. Detalle de bolsillos delateros y cuello reverso. Es de color negro y largura por la cadera. Marca: Object Rating: 4.6 Autor del rating: 20deCompras Precio: 41.97 Imagen:

Con un diseño clásico y una apuesta por las rayas marineras pero fuera del periodo estival, esta blazer cruzada de Cortefiel es la prenda per-fec-ta para el otoño. No solo porque su estampado nos haga revivir nuestras felices vacaciones de verano cada vez que la llevemos, sino porque el tejido confortable por el que han apostado para su fabricación la convierte en una prenda todoterreno: ideal para ejercer de abrigo durante el entretiempo y también para ser esa segunda capa tan agradable durante los meses de invierno.

Esta 'blazer' tiene un tejido cálido muy favorecedor. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Blazer cruzada Descripción: Blazer cruzada de tejido confortable con estampado de rayas blancas y negras. Tiene bolsillos con tapeta y forro en el interior. Marca: Cortefiel Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 24.99 Imagen:

Claro que si hay una tendencia que va a pisar muy fuerte este septiembre y, posiblemente, el resto del año esa es la americana entallada a la cintura con pinzas y botonadura simple. Un clásico que parecía haber sido devorado por las nuevas tendencias, especialmente por el oversize, pero que vuelve renovado y listo para recuperar su espacio en el armario. Esta blazer básica de Vero Moda, disponible también en negro y blanco, es ideal para familiarizarse con las chaquetas ajustadas que elevarán hasta el vaquero más sencillo puesto que cuesta menos de 32 euros.

Este modelo tiene un corte entallado. Cortefiel

Datos estructurados producto Nombre: Americana básica Descripción: Blazer manga larga con solapa y bolsillos delanteros. Cierre con botón frontal. Marca: Vero Moda Rating: 4.4 Autor del rating: 20deCompras Precio: 31.99 Imagen:

Cabe destacar que, como cada otoño, la americana se impone como una tendencia renovada con nuevas apuestas, como el denim o el entallado, como las que estamos viendo este 2023. Sin embargo, esto no quiere decir que tus viejos modelos pasen de moda: lo mejor de la blazer es que combina con todas las prendas, ya estén in o out, por lo que invertir en ellas siempre es una compra inteligente de la que no arrepentirse.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cortefiel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.