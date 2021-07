Carrie Bradshaw jubila sus Manolos y los cambia por unos zapatos más cómodos en el 'reboot' de 'Sexo en Nueva York'

Vuelven las series de nuestra juventud y con ellas todo el universo de moda que las rodeaba: Gossip Girl con su estilo pijo, El Internado y los looks de colegiala, Sexo en Nueva York (And just like that…) y las piezas de diseñador... Sin embargo, en las fotografías del rodaje de esta última hemos echamos en falta uno de los elementos más míticos de la serie.

La euforia de ver a Carrie, Miranda y Charlotte de nuevo se ha mitigado al descubrir que Carrie, una mujer tan obsesionada con los zapatos de Manolo Blahniks que se negó a renunciar a ellos a punta de pistola, los ha cambiado por otros bastante más cómodos.

Unas de las imágenes filtradas nos muestran a Sarah Jessica Parker encarnando a su personaje con unos zapatos blanco de tacón grueso y media altura con cierta inspiración al zapato flamenco gracias a la parte superior de las clásicas Merceditas.

Aunque al principio puede que nos parezca una traición —porque quién no ha soñado con llevar los Manolos azul pavo real de la protagonista—, lo cierto es que han pasado 23 años desde el estreno de la serie y nuestra Carrie ha madurado tanto en su personalidad como en su estilo.

En la fotografía la podemos ver con un outfit de inspiración athleisure compuesto por unos pantalones de chándal remangados hasta la pantorrilla y una sudadera gris de cremallera que combina con una bandolera duocromo y aplicaciones de strass.

Lo que no cambia es su icónica melena rubia peinada siempre a la perfección y unas mechas que ayudan a trasmitir la personalidad y el carácter tan peculiar de Carrie Bradshaw.

Aunque Patricia Field no es la encargada de llevar las riendas del vestuario del reboot (por desgracia), estamos impacientes por ver los nuevos looks de las protagonistas y ver cómo ha ido evolucionando su estilo a lo largo de los años, ofreciéndonos una gran inspiración como hicieron en los 2000.