Tus Vans están pidiendo un cambio: cómo conseguir uno de los modelos clásicos de este calzado desde 36 euros

En el mundo de la moda, no solo los bolsos o los vestidos de alfombra roja pasan a la historia. El calzado también tiene un hueco en el olimpo textil, puesto que hay propuestas que o bien nunca pasan de moda o bien son un codiciado objeto de colección. Aunque los modelos de diseño como los Manolos o los Jimmy Choo son los primeros que nos vienen a la mente, no hay que mirar hacia la alta costura para descubrir propuestas icónicas. ¿Qué nos dices de las icónicas Supestar o las Stan Smith de Adidas? El street style también tiene modelos de referencia que no dejan de ser tendencia.

¿O acaso las Vans no siguen triunfando? Las emblemáticas zapatillas de lona siguen siendo unas de las favoritas de los usuarios. ¡Y no nos extraña! Son cómodas y aptas para combinar bien con looks más formales como con propuestas más desenfadadas. Todo ello les ha llevado a conseguir más de 42.000 valoraciones en Amazon donde ahora podemos encontrar el modelo Ward desde 35 euros. Además, aunque la mayoría de compradores reconocen que tallan de forma habitual, no tienes que preocuparte por ello ya que este calzado está sujeto al servicio del gigante del comercio online Prueba primero, paga después, siempre que lo selecciones al adquirir este producto.

El modelo Ward de Vans. Amazon

Pero, alerta, no todos los números disponibles están sujetos a la misma rebaja. Por ejemplo, si elegimos la talla 27, para renovar las zapatillas de los más pequeños, las podremos conseguir a partir de 35,99 euros y con un descuento del 20%. Pero, si buscamos un número mayor, como el 39, el precio será de 37,86, puesto que el porcentaje aplicado a esta oferta es del 16%. Por eso, antes de hacer clic, desde 20deCompras te recomendamos que revises cuál es la rebaja aplicada para saber si te compensa adquirir tus nuevas Vans a través de Amazon.

Eso sí, si tienes dudas de si las Ward de Vans son las zapatillas que buscas, te recordamos que acumulan más de 42.000 valoraciones en Amazon que le han valido rozar la máxima puntuación del marketplace. Un premio que nos indica que quienes han comprado, recibido y probado esta entrega están satisfechos con el resultado y que, por tanto, la garantía de éxito está, prácticamente, asegurada.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.