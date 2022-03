El mix perfecto entre lo ‘vintage’ y lo moderno: las zapatillas Nike que no paras de ver nacieron a partir de un gofre

El mix perfecto entre lo vintage y lo moderno lo consiguió Nike cuando lanzó las zapatillas Waffle One, que dejaron asombrados a todos y se convirtieron en las sneakers del año en 2019, pero que todavía continúan en lo más alto. Después de estos años, siguen siendo muy deseadas y cotizadas, tanto por mujeres deportistas, como por hombres influencers, jóvenes o mayores y siguen llamando la atención de aquellos que no las conocían aún. Por tanto, nunca es tarde para descubrirlas. Lo mejor es que la clave de su éxito, su estética diferente, nació a partir de ¡un gofre! Sí, has leído bien, el diseño más rompedor se creó en la mente de Bill Bowerman mientras observaba cómo su mujer le prepara su postre favorito: un gofre.

El resultado de Bowerman fue una suela con forma de rejilla, con tacos, mucho más ligera que las anteriores suelas. Amortiguaba los rebotes y no pesaban nada. No es de extrañar, entonces, que se convirtiera en la revolución de Nike. Y este modelo de suela es el que, precisamente, poseen las Nike Waffle One, las zapatillas más modernas que fusionan los aspectos más vintage con los más modernos. Y es que, la silueta de estas zapatillas tiene un aire muy retro, que recuerda a las zapatillas de running de los años 70, con detalles en piel de ante.

Y a esto se le añaden los toques más modernos, como el tejido que cubre la parte del empeine que es de tipo malla, muy transpirable, por lo que la zapatilla está aireada constantemente. Y, además, ¡es transparente!, así que elige muy bien el calcetín que te pongas, porque habrá una parte de tu pie que se verá. Por todo esto, si también quieres llevar en tus pies la combinación perfecta entre lo antiguo y lo moderno, el momento es ahora que Nike ha rebajado un 40% este modelo. 40 euros de descuento para que las Waffle One te cuesten menos de 60 euros.

¿Y cómo se lucen unas Waffles? Siendo única

Para los más exquisitos

A las más sibaritas de las zapatillas les encantarán las Nike React Vision, de una "comodidad surrealista", como las define la marca. Las texturas por capas, las líneas complejas y los colores vivos de este modelo se combinan en un diseño inspirado en el mundo increíble de los sueños. Además, la espuma React y la lengüeta ultrasuave proporcionan una comodidad extraordinaria. No lo pienses más y sumérgete en los sueños con una rebaja del 40% esta semana.

¡Personalizálas!

Lo mejor de estas zapatillas es que las puedes personalizar entre las miles de opciones de colores que tiene. De esta manera, seguro que tu calzado es ¡único! e inimitable.

