Por qué todas hablan de Adidas: 72 tallas y 43 modelos para que elegir sujetador deportivo deje de ser un problema

Tensión, falta de aire, dolores, gases, marcas en la espalda... Si lo has llevado alguna vez reconocerás, fácilmente, las señales de haber llevado el sujetador deportivo equivocado. Y es que, si ya es difícil acertar con la talla adecuada de los modelos que usamos a diario, escoger el ideal para hacer deporte (¡sin morir en el intento!) es una misión imposible. Hay que prestar atención al tejido, para que se adapte sin oprimir ni irritar la piel; en la inclusión (o no) de copas fijas o móviles que, al moverse, incomoden; en la tensión que ejerzan los tirantes finos, gruesos, cruzados, dobles...; y, lo más importante, en la sujeción.

Por todo ello no es de extrañar que "más del 90% de las mujeres lleva una talla equivocada de sujetador deportivo y no consigue la sujeción necesaria". Así lo afirman en la web de Adidas, marca que, ante esta realidad, ha decidido hacer historia lanzando una colección muy ambiciosa de estas prendas para que no solo haya modelos para todos los deportes, también para todas las tallas. ¿El resultado? 43 nuevos estilos y hasta 72 tallas que tienen en cuenta el contorno, el busto y, por supuesto, la forma del pecho, rechazando la normatividad a la que estamos acostumbradas.

¿Y cómo es posible crear 43 estilos nuevos? Esta cantidad surge de la necesidad de ofrecer distintas soluciones de escotes, tirantes y copas. Estos elementos son los causantes de provocar mal ajuste entre mujeres con distinta talla. Por ello, en este nuevo catálogo de la marca deportiva encontramos modelos con escotes rectos, perfectos para deportes de alto impacto, y otros menos marcados para disciplinas menos exigentes. Otra de las bases de la nueva campaña de Adidas es dar la posibilidad de encontrar diferentes tirantes, desde aquellos ajustables, para adaptarse a cada entrenamiento y estado del pecho, hasta los que se cruzan por la espalda o aquellos que disponen de un panel trasero de malla.

Asimismo, se han tenido en cuenta diversas opciones con las copas para que podamos encontrar opciones extraíbles, integradas o, incluso, aquellas que no las incorporan para las mujeres que van más cómodas sin ellas. Eso sí, sea cual sea la opción escogida y nuestro sujetador ideal, todos los tejidos están compuestos por parte de poliéster reciclado y bajo tecnologías que permiten que la piel transpire y una total libertad de movimientos. Si todavía crees que no vas a encontrar el sujetador deportivo perfecto, debes saber que estas propuestas han sido creadas en colaboración con mujeres reales y probadas por atletas profesionales que han certificado que existe un modelo ideal, independientemente de la talla o deporte que se practique.

