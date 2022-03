Más de 238.000 opiniones y por 30 euros: motivos por los que Crocs siguen siendo el superventas de Amazon

Ni que decir tiene que, si se habla de Crocs, el debate está servido. Mientras que aquellos que las criminalizan aseguran que la fealdad eclipsa su comodidad, aquellos que no pueden quitárselas ni cuando llega el frío tienen claro que son todo lo que necesitan para que sus pies descansen. Y las razones para tales afirmaciones, la verdad es que abundan. Puede que no lo supieras, pero ofrecen transpirabilidad para nuestros pies gracias a sus puertos de ventilación y, gracias al material con el que están fabricados (Croslite), tienen facultades antibacterianas que impiden la aparición de los hongos que causan el mal olor.

También la comodidad está justificada: su diseño ortopédico aporta salud y confort gracias al soporte para el puente y la base anatómica que se adapta a los movimientos de la planta sin presionar, pero aportando sujeción. Unos zapatos todoterreno que, por todo esto, ya son los más valorados de Amazon: ¡tienen más de 238.000 valoraciones! Una cifra nada común en el catálogo del marketplace que, sin duda, confirma que cada vez son más los que apuestan por sus virtudes, aunque su aspecto no sea del todo convencional. ¿Será su éxito el motivo de que el gigante de las compras online cuente con una tienda exclusiva de Crocs?

En la tienda, puedes encontrar los modelos clasificados para facilitarte la elección de tu próximo calzado, desde los zuecos más clásicos a las sandalias. Y, por supuesto, puedes encontrar toda la colección de Jibbitz para decorar tus Crocs y darles personalidad.

El modelo más vendido...

Si es la primera vez que pruebas el mundo Crocs, además de advertirte de que te vas a enamorar de su comodidad, te recomendamos empezar por el modelo clásico que, además, es el más vendido de Amazon. Este modelo, los zuecos Classic Clog, está disponible en más de 40 colores... así que no hay excusa de que no te pega o no encuentras tu color preferido. Han recibido más de 238.000 valoraciones en Amazon y casi cinco estrellas doradas (el 81% de los que las han probado le han otorgado esa calificación).

El modelo de Crocs más vendido de Amazon. Amazon

