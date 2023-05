Victoria Beckham aún le guarda un gran secreto a David Beckham: sus cejas

Todas aquellas modas de los años 90 y principios de milenio que un icono como Victoria Beckham debía llevar han llegado a pasarle factura en su día a día. De hecho, ella misma ha revelado que una de las tendencias de la que hubo de ser adalid le ha dejado una secuela de la que aún no es consciente siquiera su marido, David Beckham.

En una entrevista que ha concedido al dominical Sunday Times Style, la otrora componente de las Spice Girls y hoy reconvertida en empresaria de éxito ha dado a conocer que si de algo se arrepiente de su carrera es de haber permitido que le rasuraran las cejas cuando tenía 22 años para una sesión de fotos que realizó entonces.

"Recuerdo que un maquillador me afeitó las cejas cuanto estaba en las Spice Girls. ¡Afeitarme las cejas! Cuando tienes 22 años y estás tan emocionada porque te están haciendo una sesión de fotosno te paras a pensar y a decir: 'Oh, esto, ¿qué te parece si no me afeitas las cejas?'. Pero luego cumples 49 y es en plan: 'Mierda'", ha dicho.

A pesar de que aquella moda desapareció cuando llegaron las nuevas it girls como Cara Delevingne, las cejas ultrafinas fueron una constante a finales del siglo pasado y Victoria no es capaz ni siquiera hoy en día de explicar aquella decisión.

"A lo largo de los años me he depilado tanto las cejas que si me vieras sin ellas te horrorizarías. David nunca me ha visto sin [haberme hecho las] cejas. Es lo primero que hago: me levanto, y me hago las cejas", ha declarado la diseñadora de 49 años.

Teniendo en cuenta que llevan casados desde 1999, Victoria Beckham lleva casi 25 años ocultándole a su esposo cómo es ella, se poría decir, al natural, puesto que aún le importa la opinión de David Beckham sobre su apariencia, por lo que cada mañana usa delineadores de cejas, un producto básico que nunca falta en su cuarto de baño.

"Mis cejas tampoco es que estén iguales: son como hermanas, pero no gemelas. Y me acompleja mucho depilármelas demasiado porque las cejas te pueden cambiar todo el rostro", ha finalizado, antes de añadir que "crear la ceja perfecta y que una vez te la hayas hecho no se mueva es muy importante" para ella.