¿Por qué algunos hombres se escudan en el mito del hombre inepto para no ayudar en casa?

"Ser incompetente es menos perjudicial que ser malvado", escribe Lili Loofbourow en el ensayo El mito del hombre inepto, publicado en "The Week", donde habla de que nos encontramos inmersos en una epidemia de hombres inútiles. "Hay una razón para esta plaga de ignorantes: el perpetuo asombro del torpe lo exonera. La incompetencia es menos dañina que la malicia. Y los hombres -especialmente los hombres poderosos- utilizan esa laguna jurídica del mismo modo que las corporaciones utilizan cuentas en el extranjero. El torpe toma uno de los mitos más contundentes de nuestra cultura (que los hombres no tienen ni idea) y lo convierte en un arma como coartada", escribe.

Recuperamos hoy sus palabras porque TikTok se ha encargado de hacernos ver un nuevo y preocupante fenómeno: el de la torpeza empleada como arma. Hablamos, eso sí, de la incompetencia masculina, que en realidad es una incompetencia estratégica consistente en pretender ser de forma deliberada completamente inútiles a la hora de desempeñar labores de trabajo doméstico para evitar así sus responsabilidades.

Teniendo en cuenta que, como señala el estudio "Desigualdad de género en el trabajo remunerado y no remunerado tras la pandemia" del Observatorio Social La Caixa, las mujeres dedican 15 horas semanales más que los hombres al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos, una brecha que se traduce en un saldo de 780 horas trabajadas no remuneradas adicionales para las mujeres a lo largo del año, los vídeos en los que esta legión de pseudo incompetentes bromea acerca de su incapacidad para lavar un plato resultan, cuanto menos, preocupantes. La puesta en marcha de esta incapacidad deliberada supone una forma de presionar estratégicamente a su pareja para que no delegue en él las tareas, sumando a sus hombros una carga aún mayor de responsabilidades de la que ya tiene.

Algunos hombres aparentan incompetencia, llevando a sus parejas a desesperarse, y eventualmente, a asumir ellas esas responsabilidades

"La estrategia de hacerse el 'torpe' puede ser una forma de perpetuar esta desigualdad histórica. Al hacerlo, se evita el aprendizaje y la mejora personal. Es más fácil para algunos hombres aparentar incompetencia, llevando a sus parejas a desesperarse, y eventualmente, a asumir ellas esas responsabilidades", explica Ainoa Espejo, coach personal y de relaciones de Aihop Coaching. "Esa actitud masculina en ocasiones consiste en mostrarse "poco hábil", pero también puede ser hacer las tareas de forma mediocre, muy lenta, chapucera o procrastinando el momento de hacerlas”, asegura.

Recalca que además, esta estrategia resulta también nociva para ellos, pues al no desarrollar estas habilidades, pueden sentir una mayor dependencia de sus parejas, así como frustración consigo mismos, sensación de incapacidad y de necesitar siempre a alguien que lleve acabo esas "labores de mantenimiento".

La torpeza fingida y sus peligros MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX

La psicóloga comenta con Mujer.es el caso de una amiga que en el instante en el que se fue a vivir con su novio, le confesó sentirse atormentada por cómo tenía la casa. "No me da la vida con el trabajo, llego cansadísima a última hora, pero me agobia pensar que este finde vienen a comer mis padres y mis suegros… ¿Qué van a pensar de mí al ver este desorden? ¡Que vaya novia estoy hecha, que no valgo para nada…!", dijo su amiga.

Cuando alguien asegura que va a hacer algo en el hogar y o no lo hace, o lo hace mal de forma deliberada, está generando ansiedad en el otro y minando su confianza. Supone una absoluta falta de empatía, respeto, consideración y cuidado hacia la pareja.

Estas bromas sobre "lo torpes que somos" pueden contribuir a la perpetuación de estereotipos de género

"Estos chistes, aunque puedan parecer inocentes, a veces generan efectos contraproducentes. En lugar de crear conciencia sobre la carga doméstica y fomentar la valoración del trabajo realizado en el hogar, las bromas sobre "lo torpes que somos" pueden contribuir a la perpetuación de estereotipos de género. En vez de inspirar comprensión, podrían reforzar la idea de que las tareas domésticas son inherentemente femeninas y que los hombres son incompetentes en este ámbito", señala Espejo, que explica cómo estas bromas pueden además generar un efecto de "Profecía Autocumplida" o "Efecto Pigmalión" al influir en las expectativas y comportamientos de los hombres.

"De este modo, las burlas pueden sembrar la semilla de la duda en su autoconcepto. Si estas bromas se repiten con frecuencia, el hombre podría comenzar a internalizar la idea de su propia ineptitud en las tareas domésticas, dudando de sus habilidades y realizando las labores de manera menos efectiva. Esta respuesta auto-confirmatoria refuerza la creencia inicial de torpeza, creando un círculo vicioso y desempoderándole cada vez más en este aspecto", comenta.

La desigualdad en el reparto de tareas RICARDO HUBBS/NETFLIX

Cuando en 2021 Laura Danger publicó en TikTok un vídeo en el que tras explicar que le había pedido a su marido que cuidara de su bebé mientras ella se duchaba, grabó al salir de la ducha a su pareja dormida, la podcaster explicó a los internautas que lo que su chico había hecho era un claro caso de incompetencia convertida en arma y que las mujeres tienen el derecho de poder delegar y contar con sus parejas a la hora de cuidar de sus hijos. El problema llega al leer los comentarios, entre los que encontramos a infinidad de internautas que creen que es realmente divertido el hecho de que el padre se quedara dormido desatendiendo completamente a su bebé, así como multitud de comentarios de otros tantos le defienden con ahínco.

Cuando la incompetencia rompe el matrimonio

Como era de esperar, esta incompetencia convertida en arma puede terminar con un matrimonio cuando una de las partes siente que ese desequilibrio es injusto, impuesto o asfixiante, minando de esta forma la colaboración y el apoyo mutuo, claves en un matrimonio. "Las relaciones exitosas se construyen sobre cimientos de equidad y comprensión, y la desigualdad en las responsabilidades puede convertirse en una fisura que amenaza la estabilidad de la unión. Las emociones acumuladas, como el resentimiento y la frustración, pueden generar un distanciamiento emocional, llevando al deterioro de la intimidad y la conexión", advierte Ainoa Espejo.

Como explica Laura Danger en el Podcast ‘Toxic’, estamos hablando de un abuso sistémico. "Las parejas lésbicas, con o sin hijos, tienen 12 horas menos de trabajo semanal a la semana. El motivo es que tienen una mayor autonomía sobre su tiempo al contar con una división de papeles equilibrada. Cuando se espera que una pareja no funcione así, surge el dolor y sistémicamente, esperamos que las mujeres mantengan la seguridad emocional en la relación y se encarguen de que la relación funcione. Cuando alguien dice que las mujeres son "incapaces de mantener la relación", están fallando como mujeres. Constantemente todo cae en las mujeres, mientras que ellos se limitan a decir "es que soy tonto", "hazme una lista" o "explícame qué hacer"... Y si ella no lo hace, todo se derrumba", dice Danger.

La incompetencia deliberada es una cuestión de empatía y una preocupante capacidad de ignorar de forma voluntaria las necesidades de alguien. El trabajo doméstico debe ser una responsabilidad compartida que incluye el trabajo emocional y mental. La idea de que todo ha de recaer sobre las mujeres porque son "muy buenas en eso", lejos de ser un cumplido, suma responsabilidades, depresión y ansiedad.

¿Quieres recibir gratis todos los jueves en tu correo los mejores contenidos de belleza, moda y estilo de vida? Apúntate a nuestra Newsletter.