Ana Navajas: "Me costó poner en valor estar escribiendo algo doméstico"

Tras toda una vida en la que la intimidad femenina ha sido silenciada, olvidada e incluso menospreciada, la fuerza de diferentes autoras ha hecho que el universo de las mujeres se sitúe en el epicentro de la actualidad. En estos relatos, la maternidad ajena a edulcorantes ha encontrado un lugar destacado, y con él, las complicadas relaciones entre madres e hijas han descubierto un escenario en el que narrar también sus historias.

Se habla de autoficción, o literatura del yo, al hablar de los relatos con los que autores y autoras convierten su intimidad en materia literaria. La diferencia con las autobiografías es que entran en juego algunos matices ficcionados, por lo que lo importante deja de ser tanto la veracidad de lo que se cuenta en aras de la forma que adopta la narración de la experiencia. Desde hace unos años, las autoras son las que más peso han conseguido dentro de estas narraciones, y es aquí donde tendríamos que preguntarnos si en realidad no se debe a que, por fin, las escritoras pueden contar historias sin filtros y dejar de esconderse para poder así poner el foco en la intimidad femenina.

Ana Navajas debuta con Estás muy callada hoy, un libro con el que la argentina nos adentra en su andadura tras la muerte de su madre para que podamos ver sus diferentes caras: la de una madre de dos hijos, la de esposa, la de hija, la de hermana y también, la de una niña sin madre. Es aquí donde la literatura del yo vuelve a extender su sombra, aunque ella cree que se trata de un mero artificio literario.

"Me parece que especificar o poner en escena que lo que uno está escribiendo es autoficción es más que nada una decisión estética. Hay mucha gente que escribe autoficción y que lo vela de algunas maneras, mientras que otros toman la decisión de decir que están escribiendo algo basado en su experiencia. Ocurre lo mismo con el uso de la primera persona, que no necesariamente quiere decir que esté basado en hechos reales. Tanto la primera persona como la autoficción son artificios literarios. Son decisiones que tomamos para contar una historia. La biografía o la autobiografía sí que son géneros, y por eso hay un compromiso con la realidad y con ceñirse a lo que ocurrió y a los testimonios, mientras que en la autoficción por supuesto se manipula y se hace lo que haya que hacer para que la historia sea contada de la mejor manera posible", explica.

Desde Canina, de Rachel Yoder, hasta La idea de ti, de Amaya Ascunce, asistimos al auge de la literatura que explora la maternidad desde ángulos diferentes, algo que, en realidad, no era el cometido de Navajas. "Nunca fue mi intención escribir un libro acerca de la maternidad. Cuando me pongo a escribir no sé de lo que voy a escribir, sino que va apareciendo. No estaba escribiendo ni sobre el duelo, ni sobre la maternidad, ni sobre la identidad, que resultaron ser los temas que emergieron con fuerza del libro al final. Se fue armando después en el proceso creativo y en el artificio, cuando me planteo cómo unir las cosas y qué es lo que quiero contar", dice la autora, que escribe mucho mediante fragmentos.

"Traté de ser honesta, que no tiene que ver con ser verdadera, y es ahí donde apareció la maternidad. La escritura honesta es un compromiso que tengo con la literatura, y es ahí donde aparece esa maternidad no edulcorada en la que hay cosas que no son tan maravillosas. Es una maternidad honesta, porque aunque me encanta ser madre, tiene sus cosas y te exige dejar muchas otras. En realidad, cada elección implica dejar de lado otras cosas", explica.

Al leer el escrito, Tamara Tenenbaum alabó la forma en la que la autora habla de "ser hija como una condición tan activa y tan arquetípicamente femenina como ser madre", y es que, en realidad, ser hija tampoco es fácil. "Traté de no mitificar la figura de la madre muerta y ser honesta con esa relación, que tiene luces y sombras. Mi madre es una columna vertebral en mi vida, pero en el libro utilizo y cuento muchas cosas que no tienen nada que ver con una madre idealizada, sino todo lo contrario", añade.

Ser ama de casa es el trabajo más duro que conozco"

Asegura ser más bordadora que escritora y encontrar en la escritura la excusa para no hablar. "Me va mejor por escrito. Hablo poco, pero cuando lo hago, no digo lo apropiado. La escritura es mi lugar de reflexión en el que poder corregir e ir para atrás y para adelante. Soy una persona replegada, estoy siempre pensando y tiendo a estar ausente y ensimismada de lo que ocurre alrededor. Por eso me resultó fácil escribir en todos lados. Tengo una familia grande y ruidosa, pero tengo esa capacidad de abstraerme al escribir en el móvil o en el ordenador. Desarrollé ese superpoder que me sirvió para escuchar lo que me servía y poder escribir en cualquier momento. La escritura es ese lugar en el que puedo depurar mis pensamientos", explica la autora, que como hemos comentado, identifica su escritura con el quilting, ese arte de bordar consistente en unir capas de tela para después unir pedazos a modo de 'patchwork' e ir a continuación bordando historias. "Cada manta cuenta una historia, y lo interesante del bordado es que uno puede descoser y volver a bordar, que es lo que hago cuando escribo. Además, la bordadora siempre lleva sus bordados en una canasta a todas partes, y esa soy yo con mi móvil o con mi ordenador, bordando en todos lados".

Antes de despedirnos, le comentamos que cuando en una ocasión señaló haber contado "una historia doméstica, pequeña, casi intrascendente", olvidó que la domesticidad es el foco de todo. Coincide con nuestro parecer. "Me costó poner en valor estar escribiendo algo doméstico, y fue la mirada de los demás la que me ayudó a tener confianza en lo que estaba escribiendo y a subrayar que lo doméstico sí es relevante. Lo que conozco es lo doméstico. El otro día alguien me preguntó si me molestaba que se diga que mi libro es 'el diario de una ama de casa'. ¡Pero si soy yo la que lo dije! Ser ama de casa es el trabajo más duro que conozco", asegura.

