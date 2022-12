Marina Llorca, modelo 'curvy': "A algunas marcas no les interesa que las que pasamos de cierta talla entremos a sus tiendas físicas"

Marina Llorca es 'influencer', modelo de tallas grandes y sobre todo un ejemplo para su más de 300.000 seguidores que tiene en todas sus redes sociales. La moda y el maquillaje son sus grandes pasiones y a través de ellas consigue lanza un mensaje positivo a todo su público.

Quedamos con Marina en el Hard Rock Hotel Madrid, y allí nos contó que aunque ahora pueda comprar on line tallas grandes, es toda una odisea pasarse por alguna tienda física: "La única explicación que puedo encontrar para que no haya tallas grandes en las tiendas físicas es que a la empresa no le interesa como imagen de marca que personas que pasen de cierta talla, vayan a la propia tienda porque dan mala imagen".

En cuanto a sus referentes asegura en el vídeo que afortunadamente hay nuevos en los que inspirarse. Que "antes todos alababan a las modelos de 'Victoria's Secret' (teniendo cuerpos inalcanzables)" y que ahora con la llegada de las redes sociales se abren múltiples ventanas para poder seguir a gente con la que te identifiques más.

Además lanza un mensaje positivo para que todas aquellas personas que estén pasando por ansiedad, depresión o un TCA no se sientan solas: "Lo más importante es saber que no somos los únicos. Y que cuanto más se hable de ello, más se visibilice y la gente lo vea, podrán tener herramientas tanto profesionales como personales para poder superarlo". Escucha la entrevista completa de Marina en el vídeo que abre este reportaje.