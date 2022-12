Nicole Daedone, la curiosa historia de la 'gurú sexual' que hizo del orgasmo femenino un negocio casi rentable

La empresa de bienestar sexual 'OneTaste' alcanzó la fama mundial gracias a su "meditación orgásmica", una práctica promovida por la fundadora de este imperio del bienestar. Nicole Daedone prometía a sus seguidoras poder alcanzar orgasmos de 15 minutos, durante los cuales la espiritualidad tendría tanta importancia como el placer. Daedone aseguraba haber tomado el término del budismo y de las prácticas tántricas que combinan la estimulación sexual con la meditación.

Esta empresa interesó especialmente a los 'techies' de San Francisco y fue muy bien acogida por los medios, que abrazaron las ideas de su fundadora en la era en la que el 'girlboss' tenía el poder. Sin embargo, tal y como refleja el documental de Netflix La industria del orgasmo: La historia de One Taste, que desvela los entresijos de la organización y de su polémica y enigmática directiva, no eran ni oro ni orgasmos todo lo que relucía.

En 2018, el medio Bloomberg aseguró que la compañía ponía en práctica métodos propios de una secta. Los empleados eran obligados a tener relaciones sexuales o a practicar la meditación orgásmica o con ellos, con los clientes, y por si fuera poco, algunas de las prácticas que se promocionaban en la compañía rozaban la agresión sexual o la violencia de género.

La directora de documentales Sarah Gibson, que firma el que ahora arrasa en Netflix, ya había oído acerca de esta controvertida compañía años atrás, pero esta vez, en clave positiva. Una amiga había pagado para asistir a tres clases con las que explorar la meditación orgásmica, y aseguró que la experiencia había sido liberadora y completamente positiva. Fue en 2019 cuando la productora Erin Lee Carr fue contactada por Lena Dunham, directora y protagonista de la popular serie Girls, e hicieron saber a Gibson que había un revés realmente oscuro en la empresa. Al parecer, no todo el mundo había tenido una experiencia tan favorable como la de su amiga. Fue entonces cuando se interesó tanto en la historia que terminó por dirigir el documental que ahonda en la cara oculta de este negocio del bienestar sexual.

"Creo que mucha gente da por hecho que quienes terminan envueltos en este tipo de situaciones no son inteligentes, pero en realidad, es el caso contrario. Hablamos de gente muy inteligente, que tiene mucha curiosidad y que está buscando fórmulas para sentirse mejor consigo misma", explica la directora al medio vinculado a Netflix, Tudum. "La gente quería ver a una mujer como ella dirigir una compañía como esa. Era un movimiento dirigido por mujeres, y creo que eso era algo esencial teniendo en cuenta cuáles eran los valores que la empresa promovía", explica en el documental Ellen Huet, reportera de Bloomberg.

En la comunidad, sus miembros practicaban la OM (meditación orgásmica) ente dos y tres veces al día con diferentes "compañeros de investigación", y el hecho de que se hablara así de personas con las que practicar sexo bien tendría que haber servido de 'red flag' a sus integrantes, pero como ahora sabemos, no fue así. Es más: la práctica de Daedone llamó la atención de la reina del 'wellness', Gwyneth Paltrow, que invitó a Nicole a su podcast. Al parecer, la idea de que una mujer semidesnuda en una camilla expusiera sus genitales al público mientras un maestro OM practicaba la técnica no despertó las alarmas de nadie.

El FBI está investigando tanto a Daedone como a la compañía, de la que se desvinculó en 2017. Ahora, la empresa se llama Institute of OM (OM es Meditación Orgásmica). "Muchas personas han participado en estudios científicos para demostrar que esta meditación tiene beneficios tanto para la salud mental como para la física. Al mismo tiempo que la Meditación Orgásmica atrae atención, luchamos por apoyar los esfuerzos de los científicos y por compartir los descubrimientos científicos que emergen de esta investigación", explican.

La empresa 'OneTaste' llegaba a cobrar entre 500 y 60.000 euros por las clases y la membresía, y bajo el paraguas del aplauso al orgasmo femenino, pronto este fue el menor de los intereses de la compañía. Llegó un momento en el que había tantos hombres en los cursos, que en un comienzo estaban destinados para que hubiera el mismo número de hombres y de mujeres, que las trabajadoras tenían que participar en ellos para enseñar a los clientes masculinos. ¿Todavía necesitas más 'red flags'?

El padre de Nina estaba en la cárcel por abusar de menores, pero la empresaria aseguraba que no era un mal tipo: simplemente, según sus palabras, era un hombre, y los hombres, según ella, tienen estos instintos. Por eso, Daedone predicaba una controvertida retórica que incitaba a no condenar la violencia sexual y a no juzgar a los hombres. "Si quieren saber la forma real de desviar la violación es excitarte al 100%. De esta manera no hay nada que violar", dijo sin pestañear en una lección de OneTaste.

Sin duda, hablamos de una mujer que se aprovechó de la obsesión occidental por el espíritu del 'girlboss' e hizo del marketing su aliado para convertirse en la defensora del orgasmo femenino y para emplear el feminismo para conseguir el control. "Quiero crear una religión, pero no puedes vender a Dios, porque está disponible en Amazon. Lo que yo vendo es sexo, porque el sexo es algo que todavía no se puede conseguir del todo", le aseguró a una ex participante de esta suerte de secta sexual. No solo acaba de regresar a la vida pública al haber interpuesto una demanda contra la BBC, sino que el 1 de noviembre, 'OneTaste' ha anunciado que impartirá diferentes talleres tanto en Los Ángeles como en Nueva York y ha lanzado su primera aplicación. Por si fuera poco, Nicole está buscando a una escritora para preparar un libro sobre la cultura de la cancelación.

Si bien este documental encaja a la perfección en un momento en el que ahondar en los tropiezos y en las sombras de los gurús está de moda, como es el caso de The Dropout o WeCrashed, sin duda se diferencia de los demás al hacernos reflexionar acerca de cómo una mujer pudo valerse del feminismo y del poder femenino para crear una empresa que en la actualidad, pese a estar en el punto de mira, sigue adelante.

