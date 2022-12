¿Qué atrae a las mujeres de los hombres? Analizamos el fenómeno Pete Davidson para descubrirlo

La ciencia ha hablado… Pero la modelo Emily Ratajkowski, nueva pareja del cómico, también. Descubre por qué Pete Davidson es el Warren Beatty de la neo cultura pop

Ariana Grande, Phoebe Dynevor, Kaia Gerber, Margaret Qualley, Kate Beckinsale (paramos un segundo para coger aire… Ok: seguimos) y Kim Kardashian son algunas de las celebridades que han pasado por los brazos de Pete Davidson. Considerado el Warren Beatty de su generación (que Peter Biskind, autor de ‘Star: How Warren Beatty Seduced America’, señala se ha acostado con unas 2.775 mujeres), el que su físico responda más precisamente al de Beatty que al de Newman es lo que tiene al mundo anonadado.

La pregunta que se repite es la siguiente… ¿Qué demonios tiene Pete para que las mujeres más bellas del planeta se enamoren de él? La sorpresa es que la encargada de explicarlo al mundo fue la que ahora es su nueva novia, Emily Ratajkowski. "Es muy alto y las mujeres lo encuentran muy atractivo… Creo que solo los hombres se preguntan qué es lo que tiene para triunfar tanto, porque él me parece encantador. Es vulnerable. Es adorable. Su esmalte de uñas es maravilloso. ¡Es guapo!", explicó la modelo en un programa televisivo tras haber compartido una sesión fotográfica juntos, muchos meses antes de salir con él. "Y tiene una maravillosa relación con su madre. Eso nos encanta, porque es algo difícil de encontrar", añade.

La modelo Emily Ratajkowski, en 2022. Evan Agostini / GTRES

Nos gusta lo popular

Al margen de relaciones maternales y de esmaltes de uñas, la ciencia asegura que la razón del efecto dominó de Davidson se deba al llamado 'mate choice copying' (copiar las elecciones de las demás). Muchos estudios indican que la explicación científica de lo que acontece es que tendemos a copiar la elección de pareja de otras hembras. "Tenemos a fijarnos en gente con la que otras personas ya han estado como una especie de pre-aprobación. Cuanto más poderosa fue la pareja anterior, más deseable se tornan. Hablamos de ‘El efecto Pete Davidson’", explica en un hilo de Twitter la Dra Dr Lila Landowski, que señala que un estudio llevado a cabo por A Sarah Hill y David Buss hace 15 años demostró que las mujeres heterosexuales deseaban más a los hombres que aparecían rodeados de mujeres que a los que estaban solos o entre amigos. Por eso hablamos de que en cierto modo, en el huracán Pete Davidson hay una suerte de Fear Of Missing Out (FOMO), es decir, un incontrolable e irracional miedo a estar perdiéndonos algo que los demás están viviendo. Si las mujeres más atractivas de Hollywood han salido con él, ¿cómo no hacerlo si se nos plantea la posibilidad? (OJO: somos conscientes, o al menos la que firma el texto lo es, de que esto no va a ocurrir, pero Pete, si me estás leyendo… Why not?).

Menos científico, pero más llamativo y sin duda, más digno de la cultura pop, es otro motivo por el que se dice que el cómico triunfa: su BDE. Las siglas responden a 'Big Dick Energy' (si no sabes qué es la segunda palabra, te rogamos la busques en Google antes de continuar). Ariana Grande puso un tuit (ya borrado) en el que habló de lo bien dotado que estaba Pete, su entonces prometido, y desde entonces se desató una tormenta. Sin embargo, la BDE no se debe en realidad a tamaños, sino a una energía concreta que desprenden algunas personas y que les hacen ser más seguras y avanzar por la vida como si el mundo fuera suyo. Tienen carisma, un imán de atracción y ante todo, no presumen de ello. Frente al ansia por exhibir músculo y al empeño por parecer encantador, el que posee esta energía no puede entrenarla en el gimnasio, porque le ha sido dada… Y eso es algo que no se puede comprar. En un mundo en el que todo parece estar a la venta, la intangibilidad y los dones que no dependen del dinero son el nuevo lujo.

Kim Kardashian y Pete Davidson, en 2022. Jose Luis Magana / GTRES

Pete es desgarbado, tiene ojeras y su actitud viene a ser la contraria a la que exuda la masculinidad tóxica, por lo que se ha convertido en el hombre del momento. Por si fuera poco, la naturalidad con la que habla de sus problemas de salud mental han hecho de él la antítesis del tronista musculado que da puñetazos sobre la mesa y se toquetea la melena cada vez que sonríe para mostrar sus perfectas carillas blancas.

El físico está perdiendo además importancia entre las nuevas generaciones. Así lo señala el estudio Year in Swipe, de Tinder, que indica que en 2022, las solteras han buscado como cualidades a la hora de conocer a alguien que tenga sentido del humor. El 73% de los solteros encuestados dijeron que buscaban a alguien que tuviera claro lo que quería. Cuando se les preguntó cuáles eran las características más importantes para un posible match, priorizaron las cualidades basadas en los valores, como la lealtad (79%), el respeto (78%) o la tolerancia (61%), por encima de la apariencia física (56%). Al parecer, esta va a ser la trayectoria a seguir, pues entre las tendencias dating para 2023, Bumble señala que la inmensa mayoría de las personas (63%) se centra ahora más en la madurez emocional que en los requisitos físicos. En la presentación del estudio de la app de citas, llamado "Lo que las mujeres (no) quieren", Ana Milán explicó la importancia de "una buena conversación y de que tenga sentido del humor. Para mí esto es sinónimo de inteligencia y hay pocas cosas más eróticas que una carcajada compartida".

Hay pocas cosas más eróticas que una carcajada compartida".

Hombres y mujeres medidos con distinto rasero, una vez más

Nos gustaría hacer una aclaración respecto a la forma en la que los medios tratan a este don Juan. Se ha bromeado hasta la extenuación acerca de la cantidad de novios que ha tenido Taylor Swift y sobre cómo la cantante ha reflejado sus andanzas amorosas en la letra de sus canciones, pero al hacerlo, lejos de perfilar a Taylor como un icono, se la ha ridiculizado. Sin embargo, Pete Davidson es admirado por su extenso historial sentimental. El sexismo sistémico al que se enfrenta la cantante, que es tratada desde el prisma de la "crazy ex girlfriend", es completamente diferente a la adoración con la que se analiza la trayectoria amorosa de Pete, al que se le dan palmaditas en la espalda virtuales con cada titular.

En lugar de aplaudir la cantidad de premios que Swift tiene, su vida amorosa se convierte en el epicentro de un discurso que incluso llegó a una serie de Netflix, 'Ginny & Georgia', en la que Ginnty le echa en cara a su madre "pasar de hombre en hombre aún más rápido que Taylor Swift", una frase que hizo a la cantante poner el siguiente tuit: "Oye, Ginny & Georgia, el año 2010 ha hecho una llamadita: quiere su vago y sexista chiste de vuelta. ¿Y si paramos de degradar el duro trabajo de las mujeres y dejamos de intentar que semejantes chistes lamentables sean divertidos?".

En definitiva, lo que tendríamos que aplaudir en realidad de "El efecto Pete Davidson" es que supone el triunfo de una nueva masculinidad y al hacerlo, nos hace darnos cuenta de cómo tratamos de forma completamente diferente a las mujeres y a los hombres que cambian de pareja más que los famosos de mascota.

