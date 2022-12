Nuria Roca, sobre la campaña del Ministerio de Igualdad y Pablo Motos: "Creo que es una utilización absolutamente ruin de la imagen de alguien"

La pobreza menstrual es una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta el ser humano del siglo XXI. Más de 800 millones de mujeres menstrúan diariamente, sin embargo, solo unas pocas tienen acceso a productos de higiene íntima como tampones, compresas o copas menstruales. En algunos casos, la falta de acceso puede provocar exclusión social y que se usen métodos que pueden poner en riesgo la salud de quienes los ponen en práctica.

Según una encuesta llevada a cabo por el equipo Equidad y Salud Menstrual del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria (IDIAP) Jordi Gol en 2021, en España, un 22,2 % de las personas encuestadas admitieron haberse enfrentado a dificultades económicas a la hora de adquirir estos productos para la menstruación en algún punto de su vida, mientras que 39 % no ha podido "costear el producto de su elección".

Otros datos recogidos en el estudio, apuntan que un 11,4 % contaron que usaban papel higiénico y un 4,3 % pañales como productos sanitarios menstruales. Uno de los datos más preocupantes que ha vertido este estudio, es que el 74 % reconoce haber usado los productos menstruales más tiempo del recomendado, por motivos como la dificultad de acceso a lugares en los que poder cambiarse de forma adecuada. Esto puede suponer graves riesgos para la salud de la usuaria, incluida la muerte por síndrome de shock tóxico.

Hace 2 meses, en España se acordó bajar el IVA de los productos de higiene menstrual de un 10 % a un 4 %, sin embargo, hasta hace no mucho eran catalogados como un objeto de lujo, por lo que un 21 % de su precio correspondía a los impuestos.

Aunque vamos poco a poco avanzando, todavía queda mucho que hacer para frenar la pobreza menstrual y para aportar su granito de arena, Clarel ha lanzado la campaña #28Íntimo con la que elimina el IVA en estos productos todos los días 28 de cada mes. Para afianzar este compromiso, también elimina el IVA de los artículos de higiene íntima durante 15 días, del 28 de noviembre al 13 de diciembre de 2022.

Para presentar esta campaña, la marca ha contado con Nuria Roca, con la que tuvimos el placer de hablar sobre moda, pobreza menstrual y, por supuesto, de feminismo.

Nuria, te has convertido en todo un icono de estilo, así que cuéntanos, ¿cómo vas a sorprendernos con tus looks estas fiestas?"Siempre hay fechas claves, como la cena de Nochebuena, el día de Navidad, Nochevieja... Pero no me pongo nada diferente que no me ponga en un día que tenga una comida, una cena o que voy a salir. En eso siempre intento ser bastante fiel. A lo mejor le pongo un detalle un poco más exótico, más oro, más brillo... Pero tampoco creas que me lo pienso mucho".