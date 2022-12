Mozah bint Nasser al-Missned, la esposa favorita del ex emir de Qatar: activista, elegante... ¿y feminista?

Pocas cosas nos gustan más a los periodistas que un mote atractivo, y el de Mozah bint Nasser al-Missned, la esposa favorita del ex emir de Catar, Hamad bin Jalifa Al Thani, y madre del actual emir, lo tiene todo para hacer de ella un imán. Es conocida como 'La Nefertiti de Catar'. Sería sencillo, sin embargo, dejarnos engatusar por ese apodo tan pegadizo y por supuesto, por su espectacular armario. Podríamos incluso recordar que el diseñador Stephane Rolland dijo que su estilo era similar al de una estrella de cine de los años 50. "Es la versión árabe de Ava Gardner", aseguró. Sería sencillo recordar cuando en una vista al Reino Unido, lució un traje de Alta Costura de la colección otoño/invierno 2010 de Chanel, que combinó con botas de la colección otoño/invierno 2011 de la marca y pendientes de Buccellati, un look tan impecable que empujó a la diseñadora británica Julien Macdonald a decir que desde Jackie Kennedy, nunca antes una primera dama había logrado una influencia global tan sonada en términos de moda como ella.

Sin embargo, no queremos olvidar que como aseguró The Guardian, en realidad estamos hablando del "rostro amable de un régimen extremadamente conservador, el de una mujer alta, impresionante y sin velo que se fotografía junto a la reina y Michelle Obama". ¿Qué quieren decir estas palabras? Que como aseguran muchas personas, su papel es mostrar la cara amigable y simpática de una familia que dirige un lugar que castiga la homsexualidad, en el que las mujeres viven bajo tutelaje y los trabajadores extranjeros son despojados de sus derechos.

Sheikha Moza bint Nasser en una conferencia de la Fundación Educación ante todo GTRES

Al igual que Qatar, es un foco de contradicciones, porque su vida gira en torno a las causas sociales. Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Educación Ante Todo y miembro del Grupo de Defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, a través de la Fundación Education Above All, lucha gracias al programa Educate A Child por ayudar a los niños del mundo árabe a superar las barreras que les impiden acceder a la educación. "Ha emprendido muchos proyectos importantes para apoyar el desarrollo humano en Qatar y el mundo árabe a través de la educación, el desarrollo social y las oportunidades económicas. El desempleo juvenil es uno de los desafíos más complejos y generalizados en la región, además del desempleo disfrazado y la falta de oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes menores de 25 años constituyen dos tercios de la población del mundo árabe, y su forma de moverse en los próximos años determinará en gran medida el futuro de la región", explica su web. Ahí descubrimos también que en 2008 lanzó la iniciativa Silatech para "fomentar el espíritu empresarial y el espíritu empresarial en el mundo árabe y crear comunicación entre los jóvenes proporcionando oportunidades de trabajo y proyectos".

En el encuentro híbrido de la fundación de Qatar Foundation World Innovation Summit for Health (WISH), bajo el tema Salvando el futuro, habló de algunos de los logros de WISH. "Este año nuestros objetivos han sido muchos, pero el principal ha sido encontrar soluciones para conseguir una vida equilibrada, segura y saludable. Es aquí donde el deporte y el ejercicio tienen un papel fundamental, pues ni la clase social ni la edad son trabas. Los grandes eventos deportivos siempre han sido una importante fuente de inspiración, motivando a Qatar a ser el escenario de la Copa Mundial de la FIFA. Eventos como este pueden inspirarnos, tanto en Qatar como en el resto del planeta, para reconstruir un sistema de salud fuerte y accesible a todos", dijo.

Máxima de Holanda y Sheikha Moza Bint Nasser19-5-2017 THE HAGUE GTRES

No hemos de olvidar tampoco que ella fue la primera esposa de un monarca árabe del Golfo en aparecer en la escena pública, algo que la convirtió en la diana del odio procedente de los más conservadores. Fue un vídeo de 2003, en el que permanecía silente junto a su marido, que concedió una entrevista a la televisión norteamericana, el que hizo al planeta fijarse en ella. Su elegancia le sirvió de pasaporte mundial, y desde entonces fue actuando como primera dama y enamorando al mundo con su estilo. Ha sabido hacer del glamour la llave de una vida en la que las reformas y la cultura cobran importancia… Y eso, no podemos negarlo, es una jugada bastante inteligente, porque emplear la herramienta que de alguna forma la ha cosificado para liberarla es una jugada maestra. ¿Que nos gustaría que en esa partida luchara más por los derechos de la mujer? Con que hayamos planteado la cuestión, ya queda clara nuestra respuesta.

