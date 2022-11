Del palacio a una jaula de oro: la trágica historia de Kasia Gallanio, la exprincesa de Qatar hallada muerta

Si te dijéramos que una mujer es encontrada muerta tras haber concedido una controvertida entrevista, sin duda es factible que pensaras que te estamos contando el argumento de algún 'telefilm'. Sin embargo, eso es exactamente lo que le pasó a Kasia Gallanio, exprincesa de Qatar, que poco después de asegurar haber vivido una auténtica "pesadilla" como miembro de la realeza en una entrevista, fue encontrada muerta a causa de una presunta sobredosis en Málaga.

El pasado mes de abril señaló que su existencia consistía en vivir en una "jaula de oro" en la que era constantemente señalada por su ex marido, que al descuidar los pagos para la manutención de su familia -indicaba la exprincesa- se había visto obligada a tener que vender sus joyas. El diario parisino Le Parisien aseguraba que Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, tío del emir catarí, no dirigía la palabra ni a su mujer ni a dos de las hijas de la pareja que vivían con ella. Abdelaziz cubría únicamente los gastos de "hoteles modestos o alojamientos de corta duración".

Mientras tanto, la menor de las hermanas, que tiene 15 años, vive junto a su padre en su hogar. Se trata de un imponente palacio en el que se halla, según dicho periódico, "aislada del mundo y en situación de abandono escolar". Kasia aseguraba sentir que le faltaba "una parte del cuerpo" por no poder estar con su hija pequeña, que según sus propias palabras, vive chantajeada por su padre, que la colma de regalos para que viva alejada de ella y de sus hermanas, que vivían con su madre por deseo propio. Ha sido Yasmeen, hermana gemela de Malaka, la hija que se ha encargado de forma personal de dar sepultura a su madre, que por deseo expreso de Yasmeen, fue enterrada por el rito árabe.

"El dinero es una maldición, porque te aísla de mucha gente. Es un mundo diferente. Crecí en un hogar normal, así que era un mundo completamente distinto. Crecí en los Estados Unidos, y llegar a la Familia Real como estadounidense fue algo completamente nuevo", explicó a Women's World.

La princesa Kasia Al Thani (Kasia Gallanio) GTRES

Fue entonces cuando comentó por qué decidió por fin romper su silencio. "He pasado mucho tiempo callada y estamos ya en la última fase del juicio. En Instagram recibo muchos mensajes de mujeres que están atrapadas en su matrimonio o que son controladas por sus maridos, especialmente las que vienen de Oriente Medio. Me piden que les ayude, porque sus maridos les han quitado a sus hijos… Lo más importante para mí es ser libre, poder avanzar y decidir que quiero hacer. No quiero vivir aislada", sentenció. "Oriente Medio trata a las mujeres de forma inferior, aunque está avanzando y tengo que decir que Qatar ha avanzado más que otros lugares. Quiero que mis hijas sean siempre humildes pese a tener un título".

Fue precisamente el mes en el que concedió la entrevista cuando una de sus hijas denunció haber sido víctima de agresiones sexuales por parte del jeque catarí. "El poder no te tendría que permitir hacer cosas que están por encima de la ley", declaraba Gallanio.

Tan solo había pasado un mes de sus declaraciones cuando el tribunal judicial de París desestimó las demandas. Según Le Parisien, Kasia Gallanio había sido hospitalizada el pasado noviembre durante varios meses al ser "propensa a las crisis nerviosas y a las curas de desintoxicación", lo cual motivó al juez a aplazar el caso con la finalidad de evaluar psicológicamente a la exprincesa, que según el conserje del lujoso edificio en el que vivía, apenas salía de casa en sus últimos días a causa de la decisión del juez. "Mi clienta se vio devastada por esta decisión. Creo que, sobre todo, ha muerto de pena", indicó a Le Parisien su abogada, Sabrina Boesch.

La exprincesa Kasia Gallanio Poree Audrey/GTRES

Teniendo en cuenta que sus gemelas hablaron con el periódico con anterioridad, algo de lo que su madre estaba profundamente orgullosa, "me enorgullece que mis hijas tengan el coraje de hablar directamente con la prensa, porque es valiente poder inspirar a niñas que están en su misma situación", dijo entonces. Quizás pronto sepamos más de esta historia gracias a Yasmeen y Malaka.

