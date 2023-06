Dicen que la pareja es cosa de dos pero existen factores externos a ella que también juegan un papel importante en su devenir: la familia, los amigos, el trabajo, los hijos… Hoy nos detenemos en los suegros: ¿son tan fieros como los pintan?, ¿son entrometidos por naturaleza?, ¿pueden llegar a ocasionar la ruptura de una pareja?, ¿cómo establecer unos límites sanos y, a la vez, lograr un buena relación con ellos? De todo esto hablamos con la psicóloga Silvia Llop, experta en temas de pareja y autora del libro Mándalo a la mierda (mereces algo mejor).

Si en algún momento no nos sienta bien algún comentario de nuestros suegros, ¿debemos rebatirlo o es mejor dejar esta función a nuestra pareja y no entrar en conflicto?

Yo soy de la opinión de que cada uno debería manejar a sus padres, en general, en cuanto a situaciones en las que puedan generar conflicto. Por ejemplo, si tus padres se meten en casa a diario y eso a tu pareja no le sienta bien, tú deberías ser quien tuviera esa conversación con tu familia.



Pero en el caso de comentarios puntuales, puedes poner un límite con asertividad y respeto, sin necesidad de que tu pareja sea quien lo aborde. “Mira, suegra, que no me ha sentado bien este comentario y preferiría que no lo hicieras más” o “este tema es delicado para mí y prefiero no tratarlo en este momento”.