Las 15 mejores series de Netflix en 2023

14 'La diplomática'

Ni esto es 'El ala oeste de la Casa Blanca' ni Keri Russell está al nivel de 'The Americans', pero eso no impide que este thriller político de despachos e intrigas geoestratégicas enganche con sus referencias a una actualidad política, me temo, mucho menos sofisticada de lo que al equipo de guionistas les gustaría. En cualquier caso, las peripecias de esta embajadora estadounidense en Londres tendrán continuidad y merece la pena seguirles la pista. -- D. D. P.