Las 32 mejores series originales de Netflix

2 'Arcane: League of Legends'



Antes que 'The Last of Us', 'Arcane' ya demostró que los videojuegos pueden adaptarse perfectamente en su salto a la pantalla. Esta apuesta encandiló a gamers y no tan gamers gracias a su ambiciosa animación y dos grandes campeonas del juego: las hermanísimas Vi y Jinx, con voces de Hailee Steinfeld y Ella Purnell. -- J. Z.