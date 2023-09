Las 16 mejores series de Disney+ España

Las mejores series de Disney+ España se escapan de lo que podrías pensar a primera vista. Si bien la plataforma de streaming de la Casa del Ratón es el hogar de las series de Marvel y las series de Star Wars, hay mucha más variedad de gustos, estilos y géneros de lo que imaginas dentro de su amplio catálogo.

The Mandalorian, Andor, Ahsoka, Bruja Escarlata y Visión, Loki, Casa Búho, Los Simpson, Futurama, High School Musical: El musical: La serie o series españolas como Tú también lo harías, La última o La chica invisible son algunos de sus títulos más populares, queridos y conocidos.

Pero no hay que olvidar que en Disney+ España, dentro del apartado Star, tenemos acceso a muchas series adultas: The Bear, Solo asesinatos en el edificio, The Americans, Dopesick, Colegio Abbott o Lo que hacemos en la sombras son títulos de Hulu, FX o el canal ABC que en nuestro país están disponibles a través de esta plataforma.

En el siguiente listado hemos reunido únicamente lo mejor de lo que puedes encontrar en Disney+ España, dentro de cualquiera de sus rincones. La lista se irá actualizando con nuevos estrenos interesantes hasta formar el ranking definitivo con las mejores series de Disney+ España.

