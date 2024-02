Las 12 mejores series de SkyShowtime

'Poker Face'

Con el mono de reclusa ('Orange is the New Black'), atrapada en un bucle temporal ('Muñeca rusa') o como la 'Colombo' detectora de mentiras de Rian Johnson, Natasha Lyonne siempre garantiza gozo. Su encanto desaliñado es el mayor reclamo de esta apuesta detectivesca de misterios episódicos para la audiencia moderna.