Las 10 mejores series españolas de Netflix

Desde su llegada a España en 2015, el gigante del streaming Netflix no ha parado de crear series y productos televisivos nacionales que, con mayor o menor éxito, han conseguido llegar a millones de espectadores en todo el mundo. A veces no hace falta irse muy lejos para encontrar una buena historia de acción, amor o aventuras.

Por si no las conoces todas, o se te ha escapado alguna, repasamos las series españolas de mayor calidad que actualmente se encuentran en Netflix para que puedas saborearlas en el momento que más te apetezca. ¿Cuál es tu favorita?

'El inocente'

Esta miniserie creada por Oriol Paulo, director de películas como Contratiempo o El cuerpo, y protagonizada por Mario Casas, Alexandra Jiménez y Jose Coronado, entre otros, cuenta la historia de Mateo, un hombre que fue acusado de un crimen que no cometió y que después de pasar unos años en prisión vuelve a verse envuelto en un misterio del que no puede escapar. Una historia llena de suspense, intriga, asesinatos y corrupción que engancha de principio a fin.

'Intimidad'

Abordando una temática de rabiosa actualidad, Intimidad se centra en un grupo de diferentes mujeres (Itziar Ituño, Emma Suárez, Verónica Echegui, Patricia López Arnáiz y Ana Waneger) cuyas vidas dan un desagradable vuelco al verse expuestos públicamente algunos de los aspectos más privados de ellas gracias a las nuevas tecnologías y a las redes sociales. Una miniserie feminista, inteligente y necesaria.

'El desorden que dejas'

La ficción basada en la novela homónima del creador Carlos Montero nos traslada a Galicia, donde la maestra Raquel (Inma Cuesta) llega a un instituto como sustituta de la anterior, Viruca (Bárbara Lennie), quien se suicidó. Su ilusión por el nuevo comienzo se ve truncada cuando recibe una nota que dice: “¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?” Una trama interesante con una estética producción a través de dos líneas temporales diferenciadas que también cuenta con Arón Piper o Roberto Enríquez en su reparto.

'La casa de papel'

Una de las ficciones españolas más vistas y reconocidas a nivel internacional, con millones de espectadores en todo el mundo. Desde su estreno en 2017 en Netflix, la serie de Álex Pina conquistó a público y crítica con su increíble atraco a la Fábrica de la Moneda y Timbre de Madrid, ejecutado por rostros inolvidables como los de Úrsula Corberó, Álvaro Morte o Miguel Herrán. Cinco temporadas de pura adrenalina, acción y momentos emotivos que cuentan con su propio spin-off del personaje de Berlín (Pedro Alonso), a estrenar este mismo año.

'Paquita Salas'

Quizá no destaque por su gran presupuesto o producción, pero Paquita Salas, la primera serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, es una de las joyas nacionales de Netflix. Desternillante, humana y conmovedora a partes iguales, cuenta la historia de Paquita (Brays Efe), una representante de actores muy peculiar que, junto a su ayudante Magüi (Belén Cuesta) lo dará todo y más para ayudar a sus clientes, haciendo gala de su arrolladora personalidad. Una ficción inolvidable por la que desfilan todo tipo de rostros televisivos de ayer y de hoy.

'El tiempo que te doy'

Una serie pequeña, pero irresistible dado el mimo y el cariño con el que es tratada de principio a fin. La actriz Nadia de Santiago firma junto a Inés Pintor y Pablo Santidrián esta conmovedora historia de amor y desamor, de la que también es protagonista junto a Álvaro Cervantes. Cercana, natural y con una química envidiable entre sus muy maravillosos actores protagonistas, cuenta la historia de Lina, una joven que intenta olvidar a su primer amor y avanzar con su vida.

'Las de la última fila'

El director Daniel Sánchez Arévalo, conocido por Primos o La gran familia española, escribe y dirige esta dramedia donde cinco amigas treintañeras (Itsaso Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés y Godeliv Van den Brandt) organizan unas vacaciones tras enterarse de que una de ellas tiene cáncer. Una tierna historia que habla del autodescubrimiento, del hacerse adulto y de la amistad, donde resaltan sus únicos y diferentes personajes protagonistas.

'La chica de nieve'

Jesús Mesas, creador de Estoy vivo, sorprende con esta miniserie de seis episodios situada en Málaga, donde una niña desaparece durante la cabalgata de los Reyes Magos. Miren (Milena Smit), una joven periodista en prácticas, comenzará una investigación por su cuenta paralela a la de la policía Millán (Aixa Villagrán) para encontrar a la niña, algo que se extiende durante años. Un thriller lleno de intriga y buen ritmo que tendrá su continuación con El juego del alma, también basado en una novela de Javier Castillo.

'Machos alfa'

La última creación de los hermanos Caballero, autores de La que se avecina, es una revolucionaria comedia feminista en la que cuatro amigos cuarentones ven como su masculinidad entra en crisis ante la inminente abolición del patriarcado y el avance en la toma de decisiones e independencia de las mujeres que forman parte de sus vidas. Gamberra, reivindicativa y muy divertida, está protagonizada por Fele Martínez, Fernando Gil, Gorka Otxoa y Raúl Tejón, entre otros.

Y además...

Fariña, producción de Atresmedia Televisión con Bambú Producciones que se emitió en Antena 3 y ahora está disponible en Netflix. La serie nos lleva a los años 80 en un momento en el que los pescadores gallegos y sus familias se encontraban adeudados y sin trabajo ante la reconversión de la pesca. La alarmante necesidad hace que uno de ellos abra la puerta a un negocio mucho más peligroso: el narcotráfico. Una ambiciosa y muy cuidada producción que cuenta con memorables personajes interpretados por Javier Rey, Tristán Ulloa o Antonio Durán.

Merlí: Sapere aude, el spin-off de Merlí, sin duda una de las mejores series españolas que en su momento estuvo en Netflix. Se encuentra en la plataforma (tras su estreno en Movistar Plus+) para que podamos seguir las nuevas aventuras de Pol Rubio (Carlos Cuevas) en la Facultad de Filosofía de la Universitat de Barcelona. Allí, una de sus nuevas profesoras, María Bolaño (María Pujalte) será tan tozuda como su profesor del instituto y no se lo pondrá nada fácil. Una serie fresca, natural y pedagógica que, aunque no iguale a su predecesora, sigue alegrando el corazón a quien la vea.