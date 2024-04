Las 25 mejores series para ver en Amazon Prime Video

25 'Historias del bucle'

¿Qué es “the Loop” ? ¿Por qué todos los habitantes de Mersa, Ohio, están conectados a él, de una manera u otra? ¿Cuántos robots caminan sueltos por sus bosques? ¿En qué año viven? ¿Por qué están tan tristes? Tales from the Loop no ofrece respuesta a ninguna de estas preguntas ni quiere hacerlo. Su intención es otra y eso, sin duda, la convierte en una rara avis entre las apuestas de las plataformas de VOD. También su estructura es extraña: cada capítulo es una historia independiente del resto pero todas comparten un universo, unos personajes –protagonistas en algunos episodios, secundarios en otros...– y un tono profundamente melancólico –¡esa banda sonora de Philip Glass y Paul Leonard-Morgan!– que debería hacer que la serie venga contraindicada para los días más bajoneros. -- A. G. B.