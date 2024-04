Una excompañera de trabajo de Clara Chía revela cómo y cuándo conoció a Piqué: "Venía con pasamontañas..."

La tiktoker @stella.jou ha revelado que Clara Chía y ella coincidieron trabajando en un conocido bar de copas de Barcelona y cómo la joven pareja de Piqué, que trabaja en su empresa, Kosmos, conoció al exfutbolista.

Aunque al principio no sabía que en ese lugar frecuentaba "ese tipo de gente", refiriéndose a futbolistas, cantantes y otra gente famosa, pronto supo que eso era algo habitual en el local.

Chía se quedaba en el reservado con "gente conocida", asegura. Entre ellos, el exjugador del Barça, algo que, no obstante no le hizo nunca sospechar. "Nunca me olí nada porque Clara tenía un novio que yo conocía porque venía muchísimo".

Sin embargo, relata, un día que ambas estaban trabajando "en la misma barra" entró al local alguien en pasamontañas y, asustada y enfadada, gritó por el pinganillo: "¿¡Quién ha dejado entrar a una persona con pasamontañas!?".

Sin embargo, cuando el individuo se destapó la cara era Gerard Piqué. "Vino con el pasamontañas para que no le reconocieran, para venir a ver a Clara. Lo vi como algo normal porque venía recurrentemente. Yo pensaba que eran muy amigos, pero ahora viéndolo desde fuera pienso en los comentarios que se decían, pero pensaba que eran amigos porque ella tenía novio", explica.

Así, asegura, que cuando pasó todo eso, todo empezó a "cobrar mucho sentido". "Han habido varias cosas que se han pasado por alto porque la gente no la sabe. Y yo las sé, porque trabajaba ahí", ha dejado caer la joven, que insta a un nuevo vídeo si la gente quiere seguir sabiendo cosas de la relación entre Chía y Piqué.