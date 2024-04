Yolanda Díaz exige a Sánchez que no se quede en la "retórica" y cambie la ley para renovar el CGPJ esquivando el veto del PP

"Respeto" ante la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo, pero también una exigencia: que el debate abierto sobre las noticias falsas y los supuestos ataques a los dirigentes progresistas por parte de algunos miembros del poder judicial no se limite a la "retórica", sino que tenga consecuencias a nivel legislativo, en primer lugar reformando la ley para poder renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta del Congreso, lo que evitaría el veto del PP. Eso fue lo que planteó este lunes la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, unos minutos después de que Sánchez anunciara su decisión, mediante una breve comparecencia en la que también expresó la necesidad de "cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá".

Díaz compareció brevemente en la sede del Ministerio de Trabajo poco antes de marcharse al Palacio de la Moncloa a reunirse con Sánchez, motivo por el cual aseguró que solo podía aceptar dos preguntas. La vicepresidenta trasladó su respeto a la decisión del presidente, pero también le espetó que los ciudadanos "no nos han votado para convertir nuestros problemas en los suyos" y señaló que "la vida cotidiana ya es extraordinariamente difícil como para que la política sea otra fuente de preocupación". "Los intentos de desestabilizar al Gobierno solo se responden con dos herramientas: más democracia y más derechos", planteó.

"Lo que ha pasado estos días debe representar un antes y un después, la ciudadanía nos pide más derechos, gobernar más, gobernar mejor", afirmó Díaz. Y eso, en la práctica, no solo supone reformar la ley para forzar la renovación del CGPJ, sino abordar "cuestiones fundamentales como el derecho a la vivienda" y continuar "reduciendo la jornada laboral, garantizando permisos de crianza, subiendo salarios, reduciendo listas de espera en sanidad y protegiendo nuestros servicios públicos".

"Lo que no soportan es que subamos el salario mínimo, que redistribuyamos el poder: esto es lo que está en juego", porque "la derecha nunca admite que cualquiera que no sean ellos pueda gobernar este país", argumentó la vicepresidenta. Y, ante ese escenario, "es urgente" abordar "con la mayor de las exigencias y responsabilidades la democratización de la justicia en nuestro país". Para ello no solo es necesario, a juicio de Díaz, reformar el método de elección del CGPJ, sino acabar con "la ley mordaza, que tanto dolor ha traído" y que no pudo "ser modificada la legislatura anterior" por el voto en contra de la propuesta de reforma de ERC y EH Bildu.

