El superalimento con 60 veces más vitamina C que la naranja, que refuerza el sistema inmunitario y previene el envejecimiento

Elevado a la categoría de superalimento por su gran aporte de nutrientes beneficiosos para la salud, el camu camu ('myrciaria dubia') empieza a estar en boca de todos en España debido a su potente aporte de vitamina C (60 veces más que la naranja, para que nos hagamos una idea). Una bomba de antioxidantes que se traduce en prevención para un gran número de enfermedades.

Aunque existe amplia evidencia científica que avala los beneficios del camu camu amazónico, lo más impactante es precisamente su contenido en vitamina C que, como curiosidad, está más presente en su cáscara que en la pulpa.

Vitamina C y refuerzo del sistema inmunitario

El camu camu es un arbusto nativo que crece en las regiones amazónicas de Perú, y que comienza a introducirse en España poco a poco, en especial en su preparación en polvo, puesto que así se conserva mejor. La semilla de este superalimento contiene más compuestos fenólicos que la cáscara, y esta concentración es buena para preservar la salud de las células.

La vitamina C está cargada de antioxidantes Pexels

Por lo que respecta a su riqueza en vitamina C, una de las vitaminas implicadas en las funciones más importantes del organismo, este fruto tropical ayuda a fortalecer el sistema inmunitario, a la formación de colágeno, y también actúa como un potente antioxidante que protege las células de las moléculas inestables llamadas radicales libres.

El consumo de camu camu refuerza el sistema inmunitario, actuando como protección contra los radicales libres y mejorando la capacidad del cuerpo para gestionar el estrés oxidativo.

"Cuando los radicales libres superan en número a los antioxidantes en el organismo, se produce el llamado estrés oxidativo, que se ha relacionado con enfermedades crónicas. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes como la vitamina C puede ayudar a prevenir el estrés oxidativo y combatir el daño causado por los radicales libres", nos explican los expertos de Naturadika.

El camu camu es beneficioso para los fumadores, puesto que lucha contra el estrés oxidativo que provoca el tabaco Getty Images

El alto contenido en antioxidantes del camu camu puede ser especialmente beneficioso para los fumadores, ya que el tabaco genera una cantidad excesiva de radicales libres, lo que provoca estrés oxidativo.

Otro gran integrante del camu camu: las antocianinas

Comparable con los arándanos, el contenido en antocianinas del camu camu es un tema que merece capítulo aparte. Estos flavonoides naturales cumplen la función de antioxidante natural, capaz de contrarrestar los efectos de la degeneración celular que sucede con el paso de los años.

Al igual que los arándanos, el camu camu es rico en antocianinas. Getty Images/iStockphoto

Se trata de un grupo de pigmentos vegetales solubles en agua, responsables del color de muchos frutos y verduras, que tienen demostradas propiedades anticancerígenas y antiinflamatorias. Especialmente reseñable en el camu camu (donde abundan las antocianinas) es el efecto reductor de la incidencia de patologías neurodegenerativas.

Las antocianinas contribuyen a evitar la formación de placas de ateroma en las paredes de las arterias, al tiempo que reducen el colesterol y ayudan a equilibrar los niveles de azúcar en sangre.

Potente contra la inflamación

En los últimos tiempos se habla mucho de la inflamación del organismo, un proceso silencioso que va dañando multitud de órganos sin que apenas nos demos cuenta, y que tiene mucho que ver con nuestro estilo de vida y con la alimentación.

La presentación en polvo de camu camu es la más consumida, al ser más fácil de conservar. Getty Images

En este sentido, el camu camu juega un papel preventivo fundamental puesto que contiene también ácido elágico, un antioxidante que ha demostrado inhibir la enzima aldosa reductasa, desencadenante de la inflamación.

Las semillas del camu camu también contienen potentes compuestos antiinflamatorios, y un estudio con ratones descubrió que el extracto de las semillas suprimía la inflamación.

De hecho, tradicionalmente, los habitantes de la selva amazónica siempre han usado este fruto para combatir la artritis reumatoide. Los taninos que contiene, a su vez, actúan como compuestos antiinflamatorios. Es por esta razón que el consumo regular de camu camu es un arma potente contra las enfermedades degenerativas y la osteoporosis.

Especialmente apreciada es la harina integral de este fruto, cargada de aminoácidos, vitaminas del grupo B y ácidos grasos poliinsaturados.

Razones 'de peso' para consumir camu camu

En un estudio de probeta, la cáscara y las semillas de camu camu redujeron el crecimiento bacteriano de las bacterias potencialmente dañinas como Escherichia coli y Streptococcus mutans. Por lo que respecta a la pérdida de peso, "hay estudios que indican que esta baya puede reducir el peso corporal al aumentar el número de calorías quemadas y alterar positivamente las bacterias intestinales", comentan desde Naturadika.

Las nuevas investigaciones apuntan a que este fruto tropical podría tener efectos beneficiosos en la pérdida de peso. Getty Images/iStockphoto

El superalimento del que hablamos tiene capacidad, además de para todo lo anteriormente dicho, para modificar la microbiota, reduciendo la acumulación de lípidos en los órganos internos. Aunque estos indicios son más que prometedores, en el campo de la lucha contra la obesidad, el camu camu aún tiene mucho que demostrar.

