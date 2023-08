Los seis alimentos ricos en vitamina C que no te esperas que dejen atrás a las naranjas

No cabe duda de que en España asociamos la idea de que el alimento más rico en vitamina C es la naranja, sin embargo, para sorpresa de muchas personas, lo cierto es que existen otros productos alimenticios que se pueden incluir a diario y de manera natural en la dieta y que, en muchas ocasiones, no se hace por duro desconocimiento. No obstante, el ácido ascórbico también está presente en otras frutas y verduras como pimientos, kiwis, fresas, pomelos o tomates.

En cualquier caso, esta vitamina esencial soluble en agua tiene enormes beneficios para la salud, como es el caso del refuerzo del sistema inmunológico, ya que contribuye a la producción de glóbulos blancos, que ayudan a combatir las infecciones y enfermedades. A todo ello hay que sumarle la prevención del cáncer, como el de pulmón, mama y colon, indican desde el Instituto Nacional de Salud del Gobierno de Estados Unidos. Pero ahí no acaba la cosa.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la cicatrización de heridas, y es que la vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que ayuda a la cicatrización de heridas y la reparación de tejidos, además de ser un potente antioxidante. Ayuda a proteger las células del cuerpo contra el daño de los radicales libres, que pueden producir el fotoenvejecimiento, así como las enfermedades crónicas.

Los alimentos con más vitamina C que la naranja

Si se tiene en cuenta que las naranjas tienen alrededor de 50 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta, estos son algunos ejemplos de alimentos que aportan una mayor cantidad:

Pimiento rojo : tiene unos 150 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

: tiene unos 150 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Brócoli: contiene 100 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

contiene 100 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Guayaba: unos 180 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta.

unos 180 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta. Perejil: tienen 150 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

tienen 150 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Coles de bruselas: aportan unos 90 mg de vitamina C por cada 100 gramos.

aportan unos 90 mg de vitamina C por cada 100 gramos. Kiwi: tiene unos 90 mg de vitamina C por cada 100 gramos de fruta.

A todo ello habría que sumarle otras frutas y verduras como las frambuesas, melón, sandía, mango, papaya, repollo, patata y espinacas.

¿Qué sucede si hay un déficit de vitamina C?



Según MedlinePlus, si la ingesta de vitamina C es insuficiente puede provocar signos como anemia, encías sangrantes, reducción de la capacidad del sistema inmune para combatir infecciones, disminución de la velocidad para cicatrizar, formación de hematomas, piel reseca, dolor de las articulaciones o sangrados nasales, entre otros.

En este sentido, el déficit puede dar lugar a una enfermedad conocida como escorbuto, que también provoca cansancio, pérdida dental y trastornos psicológicos como la depresión. "Las personas que padecen escorbuto también pueden sufrir anemia y sin tratamiento el escorbuto es mortal", concluyen desde los NIH.

¿Demasiada vitamina C es perjudicial?

Es importante señalar que la ingesta excesiva de vitamina C puede tener efectos secundarios como diarrea, náuseas y dolor abdominal. Por lo tanto, es recomendable consumir la cantidad diaria recomendada de vitamina C que es de 90 mg para hombres y 75 mg para mujeres.

Además, según advierten desde el Instituto Nacional de Salud del Gobierno de Estados Unidos, "en las personas que padecen hemocromatosis, un trastorno que provoca una acumulación excesiva de hierro en el organismo, la vitamina C en dosis elevadas podría empeorar el exceso de hierro y dañar los tejidos del cuerpo".

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.