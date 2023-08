Esto es lo que advierten cuatro nutricionistas sobre el zumo de naranja

El zumo de naranja es conocido por ser una fuente rica de vitamina C y otros nutrientes. Se trata de un alimento de consumo frecuente en muchos hogares de España, al igual que en bares y cafeterías, sobre todo en los desayunos. Su alto contenido en vitamina C es lo que, a priori, lo convertía en idóneo para la salud. Sin embargo, también tiene algunos peligros y desventajas que se deben tener en cuenta, como advierten numerosos nutricionistas.

Alto contenido en azúcar del zumo de naranja

Por ejemplo, el zumo de naranja tiene un alto contenido de azúcar, lo que puede ser problemático para algunas personas, especialmente aquellas que tienen diabetes o están tratando de controlar su consumo de azúcar. El exceso de azúcar puede contribuir al aumento de peso y a problemas de salud relacionados con la glucosa en sangre.

Adriana Oroz, dietista-nutricionista especializada en nutrición, explica en una entrevista en La Voz de Galicia: "Se puede tomar zumo, no pasa nada por tomarlo de vez en cuando, pero no debe ser el sustituto de la fruta entera porque al final se mastica, sacia a la persona, consume su fibra y así tiene sus beneficios. En el zumo, al final se acaba tomando tres naranjas de golpe, que se quedan sin fibra y con una cantidad de azúcar equivalente a varias piezas que enteras no se tomaría".

Pérdida de fibra

Otro problema de no comerse la naranja directamente sino vía el zumo es la pérdida de fibra. Al exprimir las naranjas para obtener el zumo, se elimina la fibra que se encuentra en la fruta. La fibra es esencial para la digestión y ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. Sin la fibra, el zumo de naranja puede provocar picos rápidos de azúcar en sangre.

Pablo Zumaquero, nutricionista, asegura en una entrevista a El Español que "beberse un zumo de naranja colado es como tomarse una Fanta". Al respecto, considera que "lo mejor es que te comas la fruta entera por la fibra que tiene y, sobre todo, por la masticación".

Riesgo de acidez estomacal

Otro posible problema es la acidez estomacal. El zumo de naranja puede aumentar la acidez estomacal en algunas personas, lo que puede causar malestar y agravar problemas gastrointestinales como la gastritis o el reflujo ácido.

Alba Coll, nutricionista de Fundación Alicia, explica en La Vanguardia que "el efecto de beber un zumo que hemos exprimido en casa en comparación a comernos la naranja, tiene un impacto totalmente distinto en nuestro cuerpo". Por su parte, y en la misma línea, Concepción Martínez, dietista y nutricionista, ha asegurado que "del zumo de naranja, si es casero, nos quedamos con lo peor de la fruta y prescindimos de la mayoría de sus beneficios".

Los zumos comerciales, aún peores

En este caso hablamos de zumos de naranja exprimidos directamente de las frutas en casa. Pero, si nos referimos a los zumos comerciales, pueden contener conservantes, aditivos y azúcares añadidos que disminuyen su calidad nutricional.

