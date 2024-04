Fede Valverde, tras evitar lanzar un penalti en la tanda de Champions frente al Manchester City: "Me acosté con ese remordimiento"

Uno de los grandes ausentes en la tanda de penaltis decisiva para el Real Madrid frente al Manchester City en los cuartos de final de la presente edición de la Champions, Fede Valverde, ha reconocido no sentirse preparado para chutar una pena máxima en la rueda de prensa previa a la ronda de semifinales: "Me acosté con ese remordimiento".

El uruguayo, uno de los mejores lanzadores del conjunto blanco, ha expresado sus motivos para no plantarse ante Ederson en el Bernabéu: "Hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo y ese ego. Capaz que no estaba tan preparado como creía. Ese cansancio y esa fatiga me jugaron una mala pasada en ese momento. Lo mejor que se me vino a la cabeza fue decir al cuerpo técnico que no estaba preparado para lanzar ese penal".

El centrocampista comprendió la importancia del momento, expresando que "podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a semifinales con un aporte mío". A pesar del "sabor amargo" de la situación, su aportación durante el encuentro, con un despliegue físico que le valió el reconocimiento al jugador más valioso, fue crucial para la clasificación de su equipo a las semifinales.

Por ello, Valverde ha expresado su satisfacción con el resultado final: "Soy de los que le gusta clasificar como sea, como si el trofeo se lo lleva cualquier compañero". Además, 'El Pajarito', reafirmó su intención de no repetir la situación: "Me encantaría en un futuro prepararme para que eso no vuelva a pasar. Estar fuerte en mi cabeza para disparar el penal y no volver a pasar por lo mismo".