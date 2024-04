Los cinco restaurantes de barrio donde se come de lujo

Cuando visitas cualquier ciudad de España, una de las cosas en las que te fijas es en los bares que hay en las calles, sobre todo en aquellos días en los que, después de una larga caminata, quieres descansar y recargar las pilas. Es el caso, por ejemplo, de Valencia y La Pichurrita, recomendado por la Guía Repsol y conocido por sus tortillas y croquetas. Madrid tampoco se escapa.

La capital ofrece muchas oportunidades para ir a cualquier zona y encontrarte el típico bar de barrio donde se come muy bien, si tu intención es descubrir nuevas oportunidades para seducir a tu lado más gastronómico. Por ello, además de Hermanos Vinagre, recomendamos otros cinco restaurantes para disfrutar (aún más) de la capital.

Restaurante O'Caldiño

Situado en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, que es el de Salamanca, el restaurante O'Caldiño está distribuido en dos partes, por un lado, el restaurante y, por el otro, el bar. En esta última zona, podrás disfrutar de una copa de vino o cerveza con la posibilidad de comer tapas gratis, muchas de ellas deliciosas. Si no, fíjate en la imagen que te mostramos y déjate enamorar.

La Taberna de Moncloa

Es imposible que vivas en el barrio de Moncloa-Argüelles y no haber ido a este templo de la comida castiza. Si aún no has acudido allí, te recomendamos que lo hagas, porque la decoración, el ambiente y la comida te seducirán. ¿Algo que probar sí o sí? Las croquetas de jamón ibérico. Tanto el tamaño como la calidad son un gusto.

Bar Sierra

Aunque hayamos recomendado en alguna ocasión este bar, volvemos a destacarlo. Las bebidas van acompañadas de gigantescas tapas gratis que van desde patatas bravas hasta empanadillas. Para aquellos días en los que no te apetezca cocinar ni gastar demasiado dinero, acuérdate de nosotros y ve allí.

La Tabarra Gastrobar

Este local pequeño esconde platos sabrosos y con gusto. Solo hay que probar su ensaladilla rusa para verificar lo que estamos diciendo. Eso sí, te recomendamos que reserves mesa con antelación porque llenar, se llena. Una prueba del éxito que tiene.

Chez Pepito

Por último, pero no por ello menos importante, este es otro ejemplo de local pequeño que se merece una visita. Está cerca de la plaza de Quevedo, y la comida que ponen a los comensales mezcla toques vanguardistas con otros tradicionales. ¿Una prueba? Las bravas con alioli y chili crisp de la casa, aunque también aconsejamos el Chez Pepito, su versión de pepito, una clase de bocadillo muy típico en España y que se sirve en otros sitios como el QW Food Truck.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.