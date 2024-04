Cinco cosas sobre el pilates que deberías saber antes de empezar a practicarlo

En España, cada vez son más las mujeres que apuestan por el pilates con el objetivo de mejorar la postura de la espalda. Si has sido una de ellas, admite que te hubiera gustado saber algunas cosas antes de empezar, como que este deporte no incluye los ejercicios tranquilos que tú pensabas, y que no solo ha mejorado tu postura. Seguramente, ahora respiras mejor, tus músculos están más fuertes y no te sientes tan estresada por las tareas y el ajetreo del día a día.

Lo cierto es que el pilates se ha convertido en algo esencial para muchas mujeres. Pero antes de sumergirte en este mundo, es importante que consideres ciertos factores que te ayudarán a empezar con el pilates sin tener dudas.

¿Qué es el 'método Pilates'?

Un grupo de personas en clase de Pilates. Freepik

El 'método Pilates' es un sistema de entrenamiento físico y mental creado a principios del siglo XX por Joseph Hubertus Pilates. Con asma y raquitismo cuando era niño, Joseph Pilates creó un método de ejercicio que surgió de su determinación para fortalecer su cuerpo. Estudió yoga, artes marciales, meditación zen y ejercicios griegos y romanos. Así, durante la última parte de la Primera Guerra Mundial, Pilates sirvió como ordenado en un hospital en la Isla de Man, donde comenzó a mover terapéuticamente a los soldados no ambulatorios.

Único en ese momento, el 'método de Pilates' permitió y alentó el movimiento al principio del proceso de rehabilitación al proporcionar la asistencia necesaria. Sus experiencias llevaron al desarrollo de su método distintivo de acondicionamiento físico y mental, que llevó a los Estados Unidos en 1923. Pilates se ha utilizado para fines de rehabilitación cada vez más en los últimos veinte años, pero actualmente, existen muchos más fines.

Aunque esté presente en la sociedad desde los años 90, los expertos señalan que hay poca investigación empírica para apoyar las afirmaciones hechas por los primeros profesionales del deporte. Existe un apoyo cauteloso para la efectividad de pilates para mejorar la flexibilidad, la estabilidad abdominal y lumbo-pélvica y la actividad muscular. Por eso, se surgiere que el trabajo en el futuro debería centrarse en documentar la aplicación y el éxito de pilates una variedad más amplia de entornos de capacitación y rehabilitación.

Pilates no es un deporte para relajarse

El pilates no incluye ejercicios de relajación Freepik

Así es, muchos pueden pensar que es una técnica de relajación, pero no se trata de eso, y es que según los investigadores el pilates utiliza una combinación de aproximadamente 50 ejercicios simples y repetitivos para crear un esfuerzo muscular.

Los defensores de este sistema de ejercicio afirman que los ejercicios pueden adaptarse para proporcionar un entrenamiento de fuerza suave para la rehabilitación o un entrenamiento extenuante lo suficientemente vigoroso como para desafiar a los atletas calificados.

Los ejercicios están diseñados para aumentar la fuerza y la resistencia muscular, así como la flexibilidad y para mejorar la postura y el equilibrio, es por eso que no se trata solo de relajación. Quizás se ha relacionado con eso porque uno de sus principios básicos es la respiración.

La importancia de la respiración en pilates

Una mujer respirando tras practicar deporte Getty Images/iStockphoto

Para cada movimiento de pilates, hay un aliento dentro o fuera que acompaña a ese movimiento. También hay una técnica específica para la respiración en este deporte que debe usarse al realizar los ejercicios según los expertos. Esta técnica incluye los siguientes pasos:

Inhalar a través de la nariz, dirigiendo la respiración a los lados de las costillas (expandiendo las costillas lateralmente). Exhala por la boca, cerrando la caja torácica hacia abajo y hacia adentro. Realizar una inhalación normal (no una respiración profunda exagerada) y una exhalación lenta y contundente.

Un estudio publicado en el Journal of Physical Therapy Science explicó que los músculos principales en los que nos enfocamos en pilates que están involucrados en la respiración son el diafragma y los músculos oblicuos. Los resultados mostraron que esta respiración aumenta las actividades del transverso abdominis/abdominal interno oblicuo y multifidus.

Asimismo, el uso y control de la respiración de pilates puede aumentar de manera más efectiva las actividades de los músculos durante los ejercicios de estabilización del tronco. Además, al realizar este técnica durante las tareas de elevación puede evitar posibles lesiones al aumentar las actividades musculares.

Por último, los investigadores de este mismo estudio revelaron que puede ser un método efectivo para pacientes con dolor de espalda agudo o aquellos que se han sometido a una cirugía de espalda y han restringido el movimiento del tronco.

¿Cada cuánto se debe hacer pilates?

Un estudio de de Physiol Behav demostró que las mujeres inactivas que comenzaron a realizar solo una hora de pilates por semana durante diez semanas, habían mejorado la masa muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza central. La investigación también dice que los ejercicios pueden incluso usarse para tratar el dolor lumbar y mejorar el equilibrio en adultos con esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson.

Debido a su gran efectividad solo se necesita hacer este entrenamiento dos o tres veces por semana. Tal y como recalcan los expertos, puedes notar mejoras posturales después de 10 a 20 sesiones. La mejor parte es que este entrenamiento puede ser realizado por casi cualquier persona en casa, y no requiere mucho equipo.

Beneficios de hacer pilates

Beneficios del Pilates durante el embarazo. iStockphoto

Los estudios han demostrado que pilates mejora la calidad de vida al tener un efecto positivo sobre la depresión y el dolor, lo que disminuye en particular el dolor de espalda (1 fuente tratada).

Se usa comúnmente como entrenamiento de entrenamiento cruzado y recomendado por los médicos para la salud general, la prevención de lesiones y los fines de rehabilitación.

Pero hay muchos más beneficios que han explicado a través de estudios, entre ellos, que aumenta la fuerza del core, mejora la postura, reduce el estrés, mejora el funcionamiento cognitivo, mejora la vida sexual, y fortalece los huesos.

