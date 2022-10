¿Yoga o pilates? Cuál debería practicar en casa según mi estado físico

Existen dos disciplinas deportivas que nos ayudan a combatir el estrés y a mejorar nuestra salud física y mental: el yoga y el pilates. La primera es una disciplina tradicional espiritual, física y mental que nació en la India, de hecho, es una de las seis dárshanas (doctrinas) ortodoxas del hinduismo. Mientras que el pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental más moderno, que trabaja la resistencia, la flexibilidad y el control de la respiración (y la mente) entre otros. Así que, aunque parezca que van de la mano, o muchas veces se practiquen de manera conjunta, son dos disciplinas muy diferentes que actúan sobre nosotros de manera distinta, por lo que, según lo qué queremos lograr en nuestro cuerpo, deberemos practicar una u otra.

Tanto el pilates como el yoga tienen muchos seguidores y otros tantos que practican dichos ejercicios en casa. Si tú también estás pensando en lanzarte con el yoga o el pilates desde el hogar, pero no sabes cuál es mejor para ti, toma nota de estas diferencias y de los must que debes tener en casa si quieres practicarlos al cien por cien. Eso sí, la primera inversión que deberás hacer para practicar cualquiera de las dos disciplinas es una esterilla para tu cuerpo. Hay modelos, como este de Nike, muy modernos y cómodos. Pero, si no te quieres gastar tanto dinero, hay otros disponibles en El Corte Inglés muy prácticos y con la mejor relación calidad-precio para principiantes. Este pack de tres de la marca Boomerang te encantará (tanto la calidad como los colores). ¡Por menos de siete euros!

Mide 180 por 50 por 0,8 centímetros. El Corte Inglés

El método pilates

El objetivo de practicar pilates sería la rehabilitación de partes de tu cuerpo. Con ejercicios que fortalecen muchas partes, es más fácil prevenir y curar lesiones. Joseph Hubertus Pilates fue el creador de esta disciplina y decía: "La salud no es sólo un estado natural de nuestro cuerpo, es nuestro deber no sólo alcanzarla sino también mantenerla". Así que, si tu objetivo es aumentar tu fortaleza física para evitar lesiones del día a día o combatir el sedentarismo laboral, que te ha generado problemas físicos, debes elegir el pilates.

Y, uno de los materiales básicos para muchos ejercicios de pilates, sobre todos aquellos que fortalecen los músculos de la espalda, es una pelota.

Indispensable para algunos ejercicios. El Corte Inglés

Por cierto, el método pilates no solo es recomendable para mantener una buena salud física, también es muy eficaz para combatir los dolores de espalda, el estreñimiento y el estrés. Y, precisamente aquí, en el último punto, es donde coincide con el yoga. Pero antes, si quieres fortalecer las extremidades, otro de los must son las bandas elásticas. ¡Y, por 10 euros tienes tres de la marca Boomerang!

Perfectas para un entrenamiento completo del cuerpo, brazos, piernas, glúteos, espalda, hombros, etc. El Corte Inglés

El mundo del yoga

Por otro lado, el yoga es una disciplina apta para todo el mundo, independientemente de la edad, sexo o condición física, que combina meditación con ejercicio físico suave. Y, para realizar estos ejercicios que nos ayudan, hay veces en las que necesitamos un complemento básico como los bloques de yoga. Esta especie de ladrillos ayudan a la realización de posturas, haciendo que el que está practicando yoga pueda adaptar su postura a una más accesible. Ahora, gracias a El Corte Inglés y sus Días de Oro no te costará ni seis euros, así que provecha.

Perfecto también para pilates. El Corte Inglés

Por último, que mejor que acabar los ejercicios con meditación para fortalecer la mente y descansar del trabajo físico. Pero, importante, si has sudado puede que te quedes frío, así que desde 20deCompras te recomendamos que siempre tengas a mano una manta para finalizar y no coger frío.

Ideal para terminar los ejercicios con meditación. El Corte Inglés

