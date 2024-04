Feijóo pide que el Gobierno "rectifique" porque su mujer también ha sido señalada con bulos

Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, ha pedido a Pedro Sánchez que rectifique tras la entrevista que el presidente del Gobierno ha dado en RTVE y en la que se ha mencionado que también la esposa de Feijóo ha sido blanco de falsas informaciones.

Concretamente, la periodista Marta Carazo ha hecho referencia a cuando la vicepresidenta María Jesús Montero hace poco más de un mes se sirvió de una noticia falsa para atacar a la mujer del líder de la oposición en el Congreso: "¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda su empresa por la Xunta?", dijo la mano derecha de Sánchez.

Feijóo ha pedido la rectificación en la red social X y también ha aclarado que jamás ha pedido que ninguna mujer de un político se quede en casa. El post está acompañado de una extracto de una entrevista que dio en Onda Cero a raíz de la pausa que se pidió Sanchez para meditar su decisión de dimitir.

En la entrevista hecha en el programa La Brújula le preguntan al líder de PP si cree que se debe regular la figura de la pareja del presidente y Feijóo responde que si llega a ser presidente sí le va a pedir a su mujer que no tenga contratos con la administración publica y que si tiene sponsor para su trabajo, estos no pueden tener contratos con la administración. Y zanja el asunto diciendo que no sería necesaria que él le pidiera nada, que simplemente ella no lo haría. "Ninguna mujer de ningún presidente del gobierno se ha visto envuelta en la situación en la que está el señor Sanchez y su pareja. Hay parejas de presidentes que han dejado de trabajar para no tener ninguna duda al respecto", señala en la entrevista.