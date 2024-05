El síndrome del desorden financiero, la enfermedad que 'ahoga' a los ahorradores

Llevar las cuentas a raya es complicado y, en ocasiones, los cambios de última hora pueden hacer que nuestro plan no se cumpla a la perfección y sintamos que hemos perdido el control de nuestras finanzas. Esto es algo completamente normal que puede pasar de vez en cuando, pero si se repite de manera constante en el tiempo, puede llegar a convertirse en una enfermedad.

Síndrome del desorden financiero, así es como se llama una patología que afecta a muchos ahorradores sin ni siquiera saberlo. Quienes lo sufren tienen un descontrol total de su dinero ocasionado, normalmente, por un gasto descontrolado sin considerar los ingresos y pidiendo préstamos. Esta situación genera una gran sensación de insatisfacción y ansiedad permanentes difíciles de superar.

"Debemos ser muy serios y diferenciar primero entre lo que supone sufrir un desorden por compra compulsiva y simplemente una mala organización y control de nuestras finanzas. Así, el síndrome de desorden financiero efectivamente implica un problema de mayor complejidad que el segundo, y que suele tener detrás aspectos a tratar en profundidad pero que se reflejan en el campo económico-financiero, como la autoestima, la depresión, el estrés o la ansiedad", explica a 20minutos Rafael Ferrer, coach financiero.

Generalmente este tipo de traumas surgen de experiencias pasadas que supusieron algún tipo de shock en el usuario. Según diversos estudios, el conocimiento que adquirimos sobre el dinero entre los 5 y los 10 años, es el que determina nuestro sentimiento sobre el dinero en el futuro. Además, es posible que quienes hayan vivido una crisis económica desarrollen más ansiedad y miedo a la gestión del dinero.

No obstante, el perfil de las personas que padecen este tipo de trastornos son muy variados. "Personas de diferente sexo y clases sociales, culturales y económicas pueden caer. Lo veo a diario. No obstante, aquellos perfiles que poseen un plan de futuro y un buen concepto de sí mismos suelen estar más alejados de ser sorprendidos por este tipo de comportamientos", cuenta Ferrer.

La manera en la que se hace visible el trauma también depende de la persona que lo presente. Algunos caen en la evitación, no se atreven a mirar las facturas y suelen hacerse 'autosabotaje financiero', llevando a cabo compras compulsivas que les impiden generar ahorros. Otros, por el contrario, pueden llevar a cabo un exceso de ahorro y suelen tener terror a la inversión.

"Hay que ser muy cuidadosos cuando observemos movimientos extraños en nuestro círculo, o incluso en nosotros mismos, que puedan vislumbrar la existencia de este síndrome para tratar de buscar ayuda cuanto antes. En este caso, el mayor error radica en creer que se controla, pues funciona como una droga", recomienda el coach financiero.

Cómo combatir la ansiedad financiera

La buena noticia para quienes padecen trauma financiero es que hay posibilidad de acabar con ello. Para hacerlo se necesita mucho trabajo y ayudarse de diversos métodos que te hagan crear una nueva visión sobre el dinero y como gestionarlo.

Uno de los primeros pasos que debes dar para recuperarte del trauma financiero es reconocer que lo tienes, es decir no caer en la evitación. Para resolver un problema es crucial analizarlo, por eso es esencial que te enfrentes a mirar tus facturas, tus cuentas ... Solo así sabrás cual es tu situación financiera real y podrás tomar medidas para llevarla por un mejor camino. "No hay que autocompadecerse o castigarse por lo sucedido, sino poner los medios necesarios para que no vuelva a suceder", afirma Ferrer.

En segundo lugar, fijar metas claras puede ayudarte a gestionar tu dinero. Sabiendo a donde quieres llegar, podrás determinar el camino para hacerlo, evitando así hacer movimientos financieros al azar que no sean convenientes para tu economía. "Han de dejar de utilizar aquellas herramientas que las han llevado a ese punto, como aplicaciones de compras en el teléfono móvil, tarjetas de crédito… etc, para recuperar la autoestima y el control de la situación", aconseja el coach.

De igual manera, establecer rutinas y crear hábitos de ahorro, te ayudará a tener un colchón y no sufrir si hay gastos imprevistos. Para ello, puedes generar un presupuesto en el que determines qué parte de tu sueldo dedicas a cada cosa. Una vez hayas hecho esto, deberás ajustarte a él durante al menos un mes para conseguir generar rutina. Aunque debes recordar poner metas alcanzables, ya que de lo contrario, podrías llegar a aumentar la ansiedad en vez de reducirla.

Pero no solo deberás exigirte, para que esto funcione también tendrás que permitirte premiarte. Anota los progresos que realices y de vez en cuando, cuando notes que los estas haciendo de manera natural y sin sentirte forzado, puedes darte algún capricho que te ayude a seguir motivándote en tus objetivos.

Muchos de los problemas con las finanzas ocurren por no tener conocimiento sobre ellas, por eso, si crees que no estas gestionando bien tu dinero, es recomendable que te informes todo lo que puedas sobre el tema. "Han de apoyarse en profesionales y en la gente que las quiere, de inicio. Dejar de utilizar todas aquellas herramientas que las han llevado a ese punto", concluye el experto.

