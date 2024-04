El nuevo expulsado de 'MasterChef' se marcha de las cocinas de RTVE: "No estoy nada contento"

Tras la difícil prueba de exteriores, donde todos los concursantes de MasterChef hicieron su mejor trabajo, todo el equipo azul tuvo que enfrentarse a la prueba de eliminación durante la noche del lunes. "La diferencia ha sido por una gyoza", recalcó Jordi Cruz.

Pulga, Maicol, Celeste, Samya y José fueron los aspirantes que se jugaban su continuidad en el talent de cocina. Mercedes Milá y el chef Francis Paniego fueron los invitados a la prueba.

Tras los 60 minutos de cocinado, los invitados cataron los platos junto al jurado. "Mi plato se llama 'Sardinita de puré y papa", explicó Maicol. "¡Yo me tomaría kilos y kilos!", aseguró Milá. Sin embargo, al resto de comensales no les convenció.

"Está crudo y las sardinas están pasadas", criticó Samantha Vallejo-Nágera. Por otro lado, el plato de Samya también fue muy criticado, pero ella sacó el orgullo de dentro: "Solo me queda esperar que el resto tenga peor crítica que yo".

Por suerte para Samya, ella no fue la expulsada. Sin embargo, los compañeros y los espectadores lamentaron la marcha de Maicol de las cocinas de RTVE. "No estoy nada contento porque no quería irme", se quejó el joven.

"Llegar a #MasterChef era mi sueño. Estaba cocinando y aprendiendo un montón. La verdad es que me entristece irme".

"Ha sido una locura, me parece bestial", decía sobre su recorrido en MasterChef. "Esto es una explosión de emociones muy loca", aseguró. "Me llevo que hay que disfrutar las cosas y dar la mejor versión de uno mismo", concluyó antes de partir.