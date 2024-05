Así cayó Dinamita Montilla, asesino en serie de los años 80: el ADN en la cremallera de una mochila sugiere que mató de nuevo en 2022

Fue uno de los asesinos en serie más conocidos de Málaga y ahora aglutinaba, desde el anonimato que dan las décadas, más de 3.000 seguidores en TikTok. José Jurado Montilla, de 62 años y también conocido como El Titi o El Dinamita, ha sido detenido el pasado jueves acusado del asesinato de un joven de 21 años en 2022 en Los Montes de Málaga. En su historial criminal: cuatro homicidios por los que fue condenado a 123 años de cárcel. Salió en 2013 por el fin de la doctrina Parot.

También es sospechoso de hacer desaparecer a una mujer de 42 años en Valencia. Él fue el último en ver a Ester Estepa, de la que no se sabe nada desde el 23 de agosto del año pasado. Según adelantaba este lunes Caso Abierto, el ya detenido contactó con la familia de la desaparecida, se presentó y tanteó cómo iban las investigaciones poco después de la desaparición. Concretamente, tres días después colgó un vídeo en sus redes desde Benicàssim. "Valencia no me ha gustado nada", dice en el mismo.

Pero la historia de Dinamita Montilla va más allá. Los vestigios biológicos (ADN) hallados en la cremallera de una mochila de David H., el chico asesinado a tiros en Málaga, son los que han llevado hasta él. Eso y, por supuesto, TikTok. Según algunos medios locales, la Policía ha ido siguiendo la pista del Dinamita en la red social importada de China, donde comparte vídeos de absolutamente todos sus recorridos por España.

El arresto de Dinamita Montilla, que cumplió 28 años de condena por cuatro homicidios a finales de los años 80 y de los que solo reconoció uno, se produjo el pasado jueves en un bar de Valdebótoa (Badajoz), donde los investigadores lo localizaron gracias al rastro que iba dejando en ese perfil de TikTok.

La Policía Nacional ha informado este lunes de los detalles de la "compleja" investigación que ha llevado a su detención. Ahora Dinamita Montilla ya está en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. Se le investiga así por la presunta comisión de un delito de asesinato, cuya autoría negó el arrestado, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El crimen de David

Según las pesquisas recabadas por las autoridades en estos dos años, David H. fue asesinado supuestamente de un tiro en la espalda y posteriormente rematado en el suelo, tras cruzarse en mitad del campo con el presunto asesino, al que llegó a ofrecer agua de su propia botella. Este último detalle se conoce por la última conversación de Whatsapp del joven con su padre y unos amigos, donde especificaba que un cazador armado le había pedido algo de beber.

David se encontraba en el paraje Los Ciegos en Los Montes de Málaga en una casa de aperos propiedad de su familia y había ido a recoger algarrobas. Tras no volver al domicilio familiar, a las 8.30 de la mañana del día siguiente se encontró su cuerpo tiroteado.

Durante los casi dos años que se ha prolongado la investigación del asesinato de este "estudiante ejemplar", los agentes han tomado declaraciones a cazadores y vecinos de la zona y han buceado en archivos como el Registro Civil, Tráfico o las partidas de bautismo, ha explicado la inspectora jefa del grupo de Homicidios, Rafaela Polo. "Íbamos a ciegas, se nos cerraba una vía, íbamos a otra", ha indicado.

En septiembre de 2023 solo quedaba la esperanza en las pruebas científicas y se llevó a cabo un análisis "que no es habitual", más sofisticado, de los vestigios biológicos hallados en la escena del crimen, con la implicación de un laboratorio de Granada.

Trabajo con el árbol genealógico

Se trataba de un estudio de amplificación del cromosoma Y, una técnica que "no llega a poner nombres y apellidos", pero que permite dar con un pariente vía paterna del presunto asesino, ha apuntado el comisario jefe de Policía Científica, Salvador Romero. A partir de ahí, los agentes trabajan con el árbol genealógico, una investigación que estaba "estancada" hasta el pasado abril, ya que el ADN del ahora detenido no figuraba en la base de datos de la Policía -es preceptiva la toma de huellas dactilares y fotografía- y además su nombre anteriormente era otro.

Una vez que lo identifican como sospechoso, le siguieron a través de las redes sociales, donde difunde sus viajes por España: "Hace una semana estaba en el norte de España, el martes pasado en Madrid y el miércoles en Badajoz". Dinamita Montilla, por su parte, no opuso ninguna resistencia cuando fue arrestado por el crimen en un bar de Valdebótoa. Desde el principio, la Policía sostuvo que era alguien que conocía Los Montes de Málaga porque no es una zona de senderismo ni de fácil acceso.

Los vestigios recogidos en la escena del crimen han resultado más tarde fundamentales para incriminar al sospechoso, en concreto la pestaña de la cremallera de la mochila de David, donde había una mezcla de perfiles genéticos: el del joven y el de un desconocido.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, afirmaba este lunes que este crimen "conmocionó Málaga" y que con esta "ardua" investigación se lanza el mensaje de que "no importa el tiempo que pase" o su dificultad, ya que se acabará "resolviendo el caso".

Sus otros asesinatos

Según ha detallado el diario Sur, Dinamita Montilla fue condenado en su momento por acabar con la vida en 1985 de Francisco González, un vecino de Puerto de la Torre de 57 años y que fue hallado en su cortijo bajo un montón de sacos. Había recibido un disparo de escopeta. Es el único de sus cuatro asesinatos de entonces que el detenido reconoce.

Dos años después, en 1987, un turista inglés y otro alemán fueron encontrados muertos en una zona cercana a El Caminito del Rey, habían recibido disparos y también habían sido apuñalados. Cuando Montilla fue detenido portaba una navaja suiza que coincidía con las heridas de los fallecidos.

También en 1987, el cuerpo de Antonio Panigua, exchófer de Juanito Valderrama, fue encontrado carbonizado en su casa de campo en el puerto de los Randos, en Campanillas. En la mochila del detenido se encontraron varios objetos que pertenecían a la vivienda del asesinado. Entonces, fue detenido en mayo de ese mismo año en la estación de Las Mellizas, en Álora.