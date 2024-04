Jordi Cruz y Tamara zanjan su polémica en 'MasterChef', juntos, en la cocina del chef: "Estamos haciendo tele"

Después de unos turbulentos días que han tenido a MasterChef en el centro de la polémica, Jordi Cruz y Tamara la han zanjado reapareciendo, juntos, en la cocina del chef y jurado del talent.

"Yo le digo cosas fuertes a gente mentalmente fuerte y Tamara lo es", ha querido dejar claro el cocinero en sus redes. Unas palabras a las que la propia Tamara ha asentido sonriente. "Creo que se han pasado muchísimo, porque de salud mental estoy perfecta", ha querido aclarar la exconcursante, que abandonó el pasado miércoles.

"No estamos para hundir ni atacar a nadie. Estamos haciendo tele, y me lo tomo muy enserio. Queremos que descubráis el mundo de la cocina pero es un programa de televisión. Cuando no estamos grabando nos hemos llevado bastante bien todos y nos hemos reído mucho", ha asegurado el chef.

"He escuchado muchos comentarios incluso de personas que respeto que me han sorprendido. Comentarios con una alegría pasmosa, muchos de todos sin ver el programa. Yo que he tenido problemas como la ansiedad no me considero óptimo para hablar de ciertos temas, porque soy cocinero y no profesional", ha detallado Cruz.

"¿Lo puedo hacer mejor? Creo que sí", ha explicado, a lo que Tamara le ha respondido: "El hecho de equivocarse y no elegir ciertas palabras... Todo el mundo puede equivocarse".

El pasado viernes, RTVE decidió retirar de su plataforma digital y de sus redes el último programa de MasterChef tras las numerosas críticas, entre ellas la de ministra de Sanidad, Mónica García, sobre la forma en la que Jordi Cruz trató a una concursante que abandonó la competición por no sentirse bien mentalmente.

Tamara, la concursante que dejó el programa, justificó su decisión en que no se veía preparada para estar en la final: "Me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma la dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros".